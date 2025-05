Hanno preso Carlo Ancelotti: bltiz e ultimatum a Madrid | Annuncio entro domenica

Sempre più pressione su Carlo Ancelotti, sono andati fino a Madrid per farlo firmare: a brevissimo l’annuncio ufficiale

Passano le giornate e continuano ad esserci risvolti cruciali sul futuro di Carlo Ancelotti. “Re Carlo”, così soprannominato per le sue straordinarie vittorie sia in campi Nazionali che Internazionali, è pronto all’ennesima avventura della sua carriera.

La sua seconda parentesi al Real Madrid si può dunque definire giunta. Dopo esser ritornato alla guida dei Blancos ed aver vinto un numero considerevole di trofei, tra cui svariate Champions League, è pronto ad abbandonare nuovamente la Spagna ed abbracciare un nuovo stimolo nella sua straordinaria carriera.

Decisivi nella scelta sono stati anche i risultati conseguiti in questa stagione. Nonostante abbia vinto 2 trofei quali Coppa Intercontinale e Supercoppa Europea, la prematura uscita in UCL, l’attuale secondo posto nel La Liga e le sconfitte in finale di Supercoppa Spagnola e Copa del Rey sono state fatali.

E’ finita dunque un’era che ha visto il classe 1959 sedersi per un totale di 6 anni sulla panchina delle Merengues, periodo in cui ha vinto tutto e più volte. Al suo posto arriverà Xabi Alonso, protagonista assoluto delle recenti vittorie del Bayer Leverkusen, designato proprio da Ancelotti come il suo miglior successore.

Fortissimo pressing

Come si vocifera da moltissime settimane, la sua prossima meta sarà destinata ad una Nazionale. Dopo esser stato l’unico nella storia del calcio ad aver vinto ogni campionato nei top 5 europei, ha detto basta ai club per abbracciare un nuovo progetto a lungo termine.

In molti speravano che chiudesse alla guida degli Azzurri ma andrà dai suoi storici rivali, il Brasile. Sembrava che nei giorni scorsi fosse definitivamente saltato l’accordo tra lui e la Federcalcio Brasiliana ma improvvisamente c’è stata un’accelerata nella trattativa, che permetterebbe di annunciarlo già in questo weekend.

Accelerata improvvisa

Fino ad ora i contatti si erano ghiacciati. Questo perchè Ancelotti voleva firmare dopo il Mondiale per Club mentre la CBF ha esigenza di annunciare sin da subito il tecnico per stilare le nuove convocazioni nelle sfide di qualificazione al Mondiale 2026.

E così la Seleção gli ha dato un ultimatum. O firma adesso oppure l’accordo salta e chiameranno Jorge Jesus, che ha appena lasciato l’Al-Hilal. Con questo pressing adesso sembra che l’ex Milan sia disposto a rinunciare all’ultimo torneo con il Real Madrid, pur di non perdere l’incarico. A meno di sorprese dunque, Carlo Ancelotti diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Brasile.