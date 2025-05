I 20 calciatori più ricchi del Mondo: risultato clamoroso | Assenti Messi e Cristiano Ronaldo

E’ uscita la lista dei calciatori più pagati dell’intero panorama calcistico mondiale: fuori Messi e Cristiano Ronaldo

Il mondo del calcio è uno dei più redditizi al mondo. Girano così tanti introiti, che basti pensare come negli ultimi anni si sia stimato un fatturato di oltre 60 miliardi di dollari, ossia il 35% del valore di tutte le attività sportive globali.

Non si tratta solamente di tot persone che rincorrono un pallone, come molti credono, ma dietro c’è molto di più. Ci sono centinaia di aziende che collaborano tra loro, con il fine di apparire in quelle che sono le competizioni più seguite all’interno del panorama calcistico mondiale.

Conseguentemente, i protagonisti di questo sport, ossia i calciatori, vengono pagati fior fior di quattrini. Il loro guadagno è direttamente proporzionale a quello che portano al loro club, motivo per cui i più importanti percepiscono delle cifre da capogiro, difficili anche da leggere per molti di noi.

Difatti nell’ultimo ventennio c’è stata una crescita così esponenziale del denaro che circola in questo ambiente, che gli stipendi degli atleti si sono addirittura decuplicati. Addirittura si è giunti al punto che alcuni percepiscono cifre pari o superiori al valore di alcune società esistenti.

Fuori dalla lista

Proprio negli scorsi giorni è stata stipulata la lista dei giocatori più pagati al mondo nel 2024. Una classifica che ha lasciato a bocca aperta i fan di questa disciplina, dato che al suo interno non figurano Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, le due figure più influenti attualmente in attività.

L’argentino ed il portoghese rappresentano delle vere e proprie icone di questo sport. Hanno dominato in lungo ed in largo dall’inizio della loro carriera, collezionando 13 Palloni d’Oro in due e circa 80 trofei. Al tramonto però delle loro carriere, inevitabilmente non primeggiano più in ogni sezione, così come quella dei calciatori più ricchi.

Esclusione a sorpresa

I due “GOAT“, (greatest of all time), così definiti per ciò che hanno conseguito fino ad ora, non sono presenti in quanto non giocano più in Europa. L’elenco prevede solo chi gioca in questo continente, ma la Pulga attualmente milita all’Inter Miami, in MLS, mentre l’El Bicho veste la maglia dell’Al-Nassr in Saudi Pro League.

Colui che percepisce l’ingaggio più alto è Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona. con 37.3 milioni lordi. A seguire il 36enne Robert Lewandowski con 33 e Kylian Mbappè del Real Madrid con 32. Un podio totalmente spagnolo ma la top 20 racchiude calciatori provenienti da tutta Europa, anche dalla nostra Serie A.