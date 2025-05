Stefano Pioli per la finale di Champions: ribaltone assurdo in panchina | C’è l’annuncio

Stefano Pioli ha compiuto il definitivo salto di qualità in carriera: è pronto per allenare in finale di Champions

Negli ultimi anni la carriera di Stefano Pioli ha avuto un incredibile exploit. Fino ad lustro fa era considerato un bravo allenatore ma nulla più, nella media dei tecnici italiani, ma ad oggi si sta consacrando come uno dei migliori.

Il boom l’ha avuto al Milan, quando firmò nel lontano 2019. Il suo arrivo fu molto criticato in una piazza così complicata ed esigente come quella dei rossoneri ma tutte le critiche furono smentite grazie agli straordinari risultati ottenuti sul terreno di gioco.

Vinse lo Scudetto nell’annata 2021/2022, riportandolo al Diavolo dopo 11 lunghissimi anni e raggiunse una semifinale di Champions League dopo 16. Ed è proprio negli ultimi giorni che sta riuscendo a compiere l’impensabile: raggiungere la finale della coppa più ambita.

Un traguardo che appariva irrangiugibile fino a pochi giorni fa ma che è diventato realtà. C’è stato l’annuncio su tutte le pagine social: è pronto ad alzare il trofeo e sentir cantare dai suoi tifosi la famosissima parodia ‘Pioli on fire’.

Ultimo tassello

Manca ancora un ultimo tassello per raggiungerla ma l’entusiasmo è alle stelle. L’Al-Nassr, che guida da inizio stagione, potrebbe clamorosamente vincere l’AFC Champions League (la competizione asiatica omonima della Coppa dei Campioni del Vecchio Continente).

Ha strappato un pass per la semifinale grazie alla vittoria per 4-1 sul campo dei giapponesi dello Yokohama Marinos. Non c’è stata storia, i gialloblu sono stati nettamente superiori durante l’arco dei 90 minuti, portando a casa il risultato grazie alle reti di Duran, Sadio Mane e Cristiano Ronaldo.

Finale di Champions

Con il marcatore più prolifico della storia del calcio è tutto più semplice. Per lui sono 934 reti segnate in carriera, avvicinandosi sempre più all’obiettivo dei 1000. Chissà se segnerà anche in semifinale contro il Kawasaki Frontale, una squadra ben strutturata a detta di Pioli, ma queste sfide sono pane per i suoi denti.

La vincitrice affronterà l’Al-Ahli, già qualificata per l’ultima gara del torneo. Con la coppa Nazionale e la Saudi Pro League oramai andati, è l’unico trofeo che possono alzare da qui al termine della stagione. Faranno di tutto per riuscirci e per far gioire i propri tifosi, con Cristiano Ronaldo che si è già dichiarato pronto ad aggiungere l’ennesimo trofeo alla sua straodinaria bacheca per festeggiare il suo rinnovo in arrivo da oltre 200 milioni di euro a stagione.