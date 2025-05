Ultimora: la giornata di campionato slitta a maggio | UFFICIALE, domenica non si gioca

I tifosi sono andati su tutte le furie una volta appresa la notizia: niente campionato Domenica, le partite sono state rinviate

Non è la prima volta nel corso degli anni che si parla di partite rinviate. E’ un fenomeno sempre più presente che minaccia il regolare svolgimento del campionato, dato che il calendario è così fitto che è complicato recuperarle.

Per le troppe partite i giocatori non hanno più la possibilità di recuperare tra una stagione e l’altra. Negli anni addietro riuscivano a staccare almeno un mese per recuperare le energie fisiche e mentali ma ad oggi è praticamente impossibile dato che una stagione finisce nel mese di Luglio a causa degli impegni internazionali.

Ecco la motivazione per cui la percentuale di infortuni sta crescendo assiduamente. Troppe partite da disputare, basti pensare che alcuni toccano le 80 presenze stagionali. Un fattore determinante, anche per degli atleti costantemente monitorati e che si allenano tante ore al giorno, tutti i giorni.

Un problema enorme che dunque rende complicatissimo stabilire nuove date. Addirittura nello scorsa Serie A è accaduto il primo caso nella storia della competizione che ha visto lo svolgimento di una gara a campionato terminato.

Maxi penalizzazione

A questo deve pensarci la FIGC, che è stata impegnatissima in questo finale di stagione nel risolvere questi intoppi, soprattutto dopo la scomparsa del Santo Padre. Oltre a doversi occupare della massima serie e della Serie B, ha però dovuto dedicarsi anche della Serie D, con il fine di sciogliere due nodi.

Il primo era garantire la contemporaneità delle gare con diretto interesse di classifica, il secondo, in riguardava lo Zenith Prato, squadra penalizzata a causa di un illecito. Nello specifico, i suddetti hanno schierato un calciatore non tesserato regolarmente, motivo per cui sono stati penalizzati con la riduzione di 15 punti in classifica.

Nuove date

Una vera e propria stangata, che inevitabilmente ha condizionato la loro stagione. Sprofondata all’ultimo posto, il club ha fatto ricorso ma la richiesta non è stata accettata. Il Tribunale Nazionale, data la nuova situazione del tabellone, ha imposto che il calendario venisse modificato, facendo posticipare dal Dipartimento Interregionale le ultime 4 partite della giornata all’11 Maggio.

In tal modo, i match tra Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino e Zenith Prato-Piacenza, sono stati spostati tutti alle 15:30. La contemporaneità è stata dunque ottenuta, adesso tocca alle squadre lottare sul terreno di gioco per raggiungere gli obiettivi prefissati.