Infarto in campo all’improvviso: l’allenatore si accascia a terra | Salvato dal guardalinee

Il guardalinee è stato il vero eroe della serata: ha salvato la vita dell’allenatore caduto al suolo dopo un infarto

Un weekend all’insegna del calcio ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Ciò che è successo nell’ultima giornata di campionato ha del clamoroso, dato che l’allenatore della squadra di casa stava passando a miglior vita a causa di un infarto.

Nel normale svolgimento della gara, il mister si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo i sensi. All’evento sono susseguiti attimi di totale panico, tutto lo Stadio si è fermato, con entrambe le squadre ed entrambe le tifoserie preoccupatissime per l’accaduto e con le mani al volto.

Fortunatamente, nel totale scompiglio del momento, i soccorsi sono riusciti ad intervenire tempestivamente, trasportandolo in Ospedale. Sono arrivati giusto in tempo, ma la menzione d’onore va fatta al guardalinee, che è riuscito ad evitare che il peggio accadesse.

E’ solamente grazie al suo intervento nel mentre che arrivavano che il tecnico è salvo. Oltre ad esser preparato ad utilizzare il fischietto, è stato prontissimo ad esercitare il suo dovere civico, praticando le manovre salva vita.

Eroe della partita

Essendo un operatore della croce rossa ha immediatamente effettuato un massaggio cardiaco, per poi passare all’utilizzo del defribrillatore, disponibile sul posto, riuscendo a stabilizzare le sue condizioni. Se ad oggi l’uomo è fuori pericolo, è solamente grazie a lui.

Il protagonista della vicenda, per buona sorte non divenuto vittima, è Enzo Famulari. La salute del mister della Jonica, che ha avuto un malore durante la gara contro il Milazzo, è stata preservata da Pietro Bennici, che svolgeva il ruolo di guardalinee.

Vivo per un soffio

Il tecnico è stato poi condotto mediante un’ambulanza al Policlinico di Messina, dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Ad oggi le sue condizioni sono nettamente migliorate, con i medici che stanno lavorando per capire quale sia stata la causa scatenante e dunque se ci siano problemi cardiaci.

Questo episodio racchiude quello che è stato un atto di coraggio da parte dell’assistente arbitrale di Agrigento. La sua lucidità è stata determinante ed apprezzata da tutti, anche dalla Sezione AIA di Agrigento che ha sottolineato come il suo gesto rappresenti un modello per tutta la comunità arbitrale e per la comunità mondiale. Tutto è bene quel che finisce bene, Famulari potrà ritornare sano e salvo dalla sua famiglia.