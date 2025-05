Conte, l’offerta è arrivata ancora da Milano: De Laurentiis lo fa partire a maggio

Conte ha appreso l’offerta da parte del presidente, l’incontro decisivo a Milano, deciso il futuro del tecnico

Il Napoli è a un passo dalla vittoria del campionato. I partenopei hanno tre punti di vantaggio sull’Inter e un calendario abbordabile per centrare l’obiettivo. Antonio Conte ha preso una squadra che aveva chiuso la scorsa serie A al decimo posto e lo spogliatoio azzurro ha assorbito subito le sue indicazioni e la sua mentalità vincente.

Nonostante la partenza non programmata di Kvara durante il mercato di gennaio e il mancato arrivo di un sostituto all’altezza, con la dirigenza che ha messo sotto contratto un esubero del Milan come Okafor, la squadra ha mantenuto un ruolino di marcia costante, con una leggera flessione che non è bastata all’Inter per l’allungo.

L’assenza di altre competizioni ha aiutato nella preparazione delle partite e ad approfittare delle battute d’arresto dell’Inter, impegnato anche in Coppa Italia e in Champions League, con un maggiore turnover effettuato da Inzaghi.

Conte vuole subito mirare in alto dopo una stagione incredibile alla guida degli azzurri, pochi alla vigilia pensavano che la squadra si sarebbe ritrovata davanti a tutti a tre giornate dal termine.

Conte è a un passo dalla vittoria dell’ennesima serie A, Napoli prepara la festa

Mentre Antonio Conte è concentrato nel trasmettere le dovute motivazioni alla propria rosa, con cali di concentrazione che potrebbero costare caro, è tema di discussione il futuro del mister.

In tempi brevi è attesa la risposta definitiva, con il Milan e la Juventus che sperano nella decisione dell’allenatore di lasciare il capoluogo campano.

Conte è atteso nelle prossime ore all’incontro decisivo per definire il suo futuro

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrà incontrare a cena il presidente De Laurentiis, un annuncio da Milano che testimonia l’esigenza dell’allenatore di avere le adeguate garanzie per potere proseguire la propria avventura a Castel Volturno.

Conte è consapevole di avere un undici titolare di ottimo livello ma poche alternative degne dei titolari, un problema da risolvere in vista di una stagione, la prossima, che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League e costretto a dovere fronteggiare un fitto calendario, con la necessità di avere a disposizione una rosa competitiva e con validi ricambi in ogni zona del campo.