Rimango al Galatasaray: Juve, mazzata in attacco | Lo stipendio in Turchia è troppo alto

Calciomercato Juventus, pessime notizie per i bianconeri: nessun trasferimento dal Galatasaray, il big rimane in Turchia

Mancano ancora tre giornate alla fine del campionato e la Juventus continua ad inseguire l’unico obiettivo che le è rimasto: ovvero cercare di conquistare il quarto posto che le consentirebbe di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Una impresa tutt’altro che semplice visto che anche Roma e Lazio, oltre ad avere gli stessi punti in classifica, inseguono questo obiettivo. Senza sottovalutare, ovviamente, anche il Bologna che al Dall’Ara si è dimostrato squadra ostica ed impegnativa.

In attesa dei primi verdetti, però, la “Vecchia Signora” sta già iniziando a pensare alla prossima stagione. Ovviamente in ottica calciomercato dove, nella sessione estiva, potrebbero arrivare non poche novità.

A meno di clamorosi colpi di scena, però, non ci saranno volti nuovi provenienti dalla Turchia. In particolar modo dal Galatasaray. A meno di grandi novità, infatti, il calciatore ha deciso di rimanere all’estero e di non considerare affatto un suo ritorno in Serie A.

Calciomercato Juventus, che beffa per i bianconeri: niente trasferimento dalla Turchia

L’obiettivo della Juventus è quello di andare a rinforzare, senza ombra di dubbio, il reparto offensivo. Con un Dusan Vlahovic oramai sempre più vicino ad un addio, l’intenzione della dirigenza è quella di sostituirlo con un bomber di razza che non ha problemi nel vedere la porta. Il nome che piace particolarmente è quello di Mauro Icardi. La vecchia conoscenza del campionato italiano (prima Sampdoria e poi Inter) è legato ancora da un contratto di un anno con il club giallorosso.

Secondo quanto annunciato dal sito “TuttoMercatoWeb” pare che l’argentino non abbia alcuna intenzione di lasciare la Turchia nei prossimi mesi. Anche perché sono state smentite categoricamente le voci di un suo possibile ritorno in Sudamerica, ma in Brasile dove il classe ’93 sarebbe finito nel mirino di diversi club. Nulla di tutto questo visto che il centravanti vuole rimanere in quel di Istanbul. Anche perché, inoltre, non sarebbe stato intavolata alcuna trattativa né contatto con il club primo in classifica in Turchia.

Calciomercato Juventus, non vestirà il bianconero: mazzata per Giuntoli

Nella capitale turca Icardi sta benissimo e non ha alcuna intenzione di fare i bagagli per andare altrove. Anche perché guadagna molto bene (ben 11 milioni di euro netti a stagione) e non avrebbe motivo nell’effettuare una nuova esperienza.

Dallo scorso dicembre, però, non ha potuto dare il suo contributo alla causa giallorossa per via di un brutto infortunio (rottura legamento crociato e menisco). Al suo posto il club ha deciso di puntare su un ex bianconero come Alvaro Morata. Il ritorno è previsto per luglio, ma l’intenzione è quella di voler rispettare il contratto con i turchi.