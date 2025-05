Tra lui e Leao era lui quello forte, adesso non lo ricorda più nessuno | Giocatore rinato a 30 anni

Tra lui e Rafael Leao era quello considerato più forte, ma col passare degli anni le cose non sono andate per il verso giusto

Il mondo del calcio sa sempre regalarti delle fantastiche emozioni. Su questo non ci sono dubbi. Soprattutto per calciatori che, da giovani, vengono etichettati come grandissime promesse.

Ed invece non mantengono alte le aspettative. Anzi, le deludono eccome. Proprio come successe al calciatore che. ai tempi del Lille, era considerato addirittura più forte di un certo Rafael Leao.

Sì, proprio l’esterno d’attacco del Milan. Uno dei top player della Serie A e a livello mondiale. Se in questi anni era stato messo nel dimenticatoio, proprio per aver deluso ogni tipo di aspettativa, adesso le cose sembrano essere cambiate eccome.

Tanto è vero che a quasi 30 anni (li compirà il 29 maggio) è completamente rinato. Tanto da diventare una pedina importante per la sua squadra e Nazionale. Meglio tardi che mai.

Era più forte di Leao, poi è finito nel dimenticatoio: adesso si prende la sua rivincita

Poco importa, a questo punto, se è “scoppiato” calcisticamente troppo tardi. Adesso si sta prendendo la sua rivincita visto che, mai come nelle ultime settimane, si sta parlando di lui in Liga. Ci riferiamo a Nicolas Pepe, attaccante del Villarreal, diventato una importante risorsa per il “Sottomarino Giallo”. La squadra spagnola crede ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League, a quattro giornate dal termine del campionato.

Un giocatore ritrovato grazie al suo allenatore, Marcelino Garcia Toral, che gli ha dato quella fiducia di cui aveva bisogno. Le aspettative su di lui erano altissime. Al Lille, poco prima del 2020, aveva mostrato di essere uno dei migliori talenti in circolazione. Il nazionale ivoriano venne acquistato, nel 2019, dall’Arsenal per 80 milioni di euro. Gunners che ebbero la meglio anche sul Napoli che lo corteggiò per diversi mesi, ma senza successo. In Premier League, però, tutti lo ricordano per essere stato un vero e proprio flop.

Dal dimenticatoio a punto di riferimento per il club, ora lo rivogliono in Premier

Pepè ha provato a rilanciarsi altrove: Trabzonspor e Nizza, ma anche qui i risultati non sono stati dei più eclatanti. Al Villarreal, però, qualcosa è cambiato. I dati non sono particolarmente entusiasmanti (2 reti e 4 assist in 23 apparizioni), ma almeno qualche giocata di alto livello si è vista eccome. Tanto è vero che, per la prossima stagione, più di qualche club potrebbe mettersi alla ricerca del suo cartellino.

Questo, almeno, è quello che fa sapere “Footmercato.net“. In particolar modo dalla Premier League dove potrebbe nuovamente rilanciarsi. Tra le squadre interessate spuntano Everton e Wolverhampton che sono intenzionate ad ingaggiarlo. Altrimenti resta valida l’ipotesi che potrebbe portarlo in Arabia Saudita.