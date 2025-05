“Convocato dall’Italia”: il c.t. pesca dal Barcellona | Si aspetta solo il nuovo passaporto

Possibile nuovo volto in casa Azzurra, il ct è pronto a pescare dal Barcellona: si attende solamente il passaporto

Con le sue giocate sta letteralmente incantando il Barcellona che, con il trascorrere delle giornate, si sta per avvicinare sempre di più alla conquista dell’ennesimo titolo in Liga.

Ovviamente bisogna aspettare l’esito del match, di ritorno, della semifinale di Champions League che vedrà scendere in campo appunto i blaugrana di Flick e l’Inter di Simone Inzaghi nella serata di martedì 6 luglio.

Il calciatore, a quanto pare, sarebbe finito nel mirino della Nazionale azzurra. La stessa che avrebbe potuto approfittare di una sua discendenza importante: suo padre, infatti, è cittadino italiano.

Con i catalani continua a stupire tutti, a suon di gol ed assist che stanno mandando in estasi i tifosi e gli amanti del calcio. Anche dall’Italia lo osservano con attenzione, ma fino ad un certo punto.

Italia pazza per il talento del Barcellona, la possibilità però è svanita…

Provate ad immaginare, solamente per un secondo, di vedere indossare la maglia azzurra della Nazionale un calciatore della caratura mondiale come Raphinha. Sì, proprio l’attaccante del Barcellona che mai come in questa stagione sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Peccato per noi però, che da ben 4 anni veste la maglia del Brasile. Come giusto che sia d’altronde. Anche se di possibilità di vederlo vestire l’azzurro ce ne sono state eccome. Proprio per il motivo rivelato in precedenza.

Nella Selecao è considerato il punto fermo. La conferma di questa possibilità, poi svanita proprio nel 2021, arriva direttamente dal calciatore. Lo stesso che, all’epoca dei fatti, vestiva la maglia del Leeds United. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni della giornalista Isabela Pagliari: “Ero vicino ad accettare la convocazione in Nazionale italiana. Avrei dovuto andare agli Europei vinti nel 2020. Ero tutto fatto. Per fortuna, visto che il passaporto non è arrivato“.

La Federazione italiana ci aveva provato, ma alla fine…

A tentare di convincerlo sia Jorginho che lo staff azzurro che gli aveva proposto un progetto interessante. Fortuna, come confermato dallo stesso classe ’96, che il tutto non è avvenuto per via del passaporto italiano non arrivato in tempo tra le sue mani.

Il suo desiderio, però, è sempre stato quello di vestire, almeno un giorno, la maglia della nazionale dei “Verdeoro”. Con il Brasile, fino ad ora, è sceso in campo 33 volte segnando 11 gol. In questa stagione, con i blaugrana, Raphinha ne ha realizzati ben 31 in 52 apparizioni (con 25 assist). Un pericolo non da poco per la difesa nerazzurra.