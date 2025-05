Colpo dal Real Madrid sulla fascia: il Milan cambia tutto a sinistra | Addio alla “The-ao”

Calciomercato Milan, ennesimo colpo dal Real Madrid: importante arrivo sulla fascia sinistra per i rossoneri

Una stagione, quella che si sta per avvicinare sempre di più verso la conclusione, a dir poco particolare quella che vede come assoluto protagonista il Milan. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno centrato la finale di Coppa Italia.

Anche se, allo stesso tempo, non devono assolutamente essere sottovalutate le altre competizioni in cui la squadra ha partecipato: l’eliminazione precoce dalla Champions League e, soprattutto, l’aver fallito l’assalto al campionato.

Prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao. Molto probabilmente quest’ultimo ha fatto decisamente meglio del suo predecessore. Anche se tutto questo, molto probabilmente, non basterà per guadagnare la fiducia e la conferma anche per la prossima stagione.

Intanto, però, qualcosa dalla dirigenza potrebbe muoversi in estate. Dal punto di vista, però, del calciomercato. Un nuovo affare potrebbe andare in porto con il Real Madrid: un acquisto alla Theo Hernandez per intenderci. Cambia tutto sulla fascia sinistra.

Calciomercato Milan, cambia tutto sulla fascia sinistra: colpo alla “Theo”

In attesa di capire se il “Diavolo” riuscirà, o meno, a centrare la qualificazione in Europa (anche se appare difficile ma non impossibile) bisognerà fare il punto della situazione su alcuni elementi importanti della rosa. Gli stessi che, in estate, potrebbero lasciare il club per approdare in nuovi club. Tra i calciatori in questione ci sono Mike Maignan e Theo Hernandez che continuano a ricevere richieste dall’estero. Difficile, a questo punto, pensare ad un loro possibile rinnovo.

La rifondazione potrebbe partire proprio da quella fascia sinistra in cui il nazionale francese, mai come in questa stagione, ha fornito delle prestazioni non del tutto impeccabili. Si guarda nuovamente in casa Real Madrid. Anche in casa “Blancos” più di qualcosa potrebbe cambiare. In primis l’allenatore (Carlo Ancelotti sempre più vicino alla panchina del Brasile). Sulla fascia sinistra, invece, potrebbe verificarsi un importante scambio. Secondo quanto annunciato da “ManagindMadrid” il Real punta al ritorno di Theo, mentre in rossonero potrebbe approdare Fran Garcia.

Calciomercato Milan, si guarda in casa Real Madrid: possibile scambio

A partire dalla prossima stagione lo spazio per Fran Garcia potrebbe ridursi sempre di più. Non solo perché Ferland Mendy è uno dei titolari fissi su quella corsia, ma anche in merito ad un possibile arrivo del nazionale francese non ci sarebbe più posto per lo spagnolo.

Non è un mistero che i due club abbiano un importante rapporto lavorativo. Possibile che possano parlare anche di questo possibile scambio. Il valore di mercato del classe ’99 si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. Un profilo che potrebbe piacere molto ad Ibrahimovic.