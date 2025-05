Milan? No grazie: l’allenatore se ne va in Bundesliga | Scelto al posto di Xabi Alonso

Altro che Milan, nel futuro del tecnico ci sarebbe la Bundesliga: in particolar modo il Bayer Leverkusen. Scelto al posto di Xabi Alonso

Dopo una straordinaria stagione, quella passata, il Bayer Leverkusen quest’anno rimarrà a bocca asciutta e senza alcuna possibilità di vincere trofei. La cosa che rimane, però, è il grande lavoro che ha visto protagonista uno degli artefici della squadra tedesca.

Ovviamente i meriti vanno dati, in particolar modo, a Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo ha costruito una vera e propria macchina da guerra con le “Aspirine”. Inevitabile che il suo nome sia finito nella lista dei migliori top club pronti a puntare su di lui.

Anche se, a dire il vero, il futuro dell’ex centrocampista sembra essere già scritto. In Spagna, infatti, sono sempre più convinti che sarà lui a prendere il posto di Carlo Ancelotti a partire dalla prossima stagione. Per lui si tratta di un ritorno in quel di Madrid.

Al suo posto, però, non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sul suo successore. Se ne sta parlando così tanto che sembra quasi non ci siano più dubbi: dovrebbe seriamente prendere il suo posto in panchina. La Bundesliga lo aspetta.

Lo prendono al posto di Xabi Alonso, futuro in Germania per il tecnico

Anche il Bayer Leverkusen, molto probabilmente, cambierà guida tecnica a partire dalla prossima stagione. Tra i tanti nomi che stanno circolando il favorito, a sorpresa, sembrerebbe essere un altro spagnolo. Stiamo parlando di Cesc Fabregas che, alla sua prima esperienza da allenatore in Serie A, ha svolto un ottimo lavoro. In primis quella di aver conquistato, con 4 giornate di anticipo, la salvezza con il suo Como. Senza dimenticare, inoltre, il modo in cui fa giocare i lanari che non è affatto passato inosservato.

Una mentalità ed idea di calcio innovative e che hanno catturato l’attenzione della dirigenza tedesca. Il suo nome, infatti, è finito sul taccuino di diverse società come: Milan, Roma, Lipsia e molte altre ancora. Non è finita qui visto che, secondo quanto annunciato dal quotidiano “La Provincia”, ci sarebbe stato un importante retroscena. Fabregas, a quanto pare, sarebbe stato contattato dalla dirigenza del Bayer in un hotel cittadino. Un colloquio durato ben due ore in cui si sono conosciuti e presentate le rispettive posizioni.

Tutti pazzi per il tecnico, il Bayer gioca d’anticipo: beffate Milan e Roma

L’obiettivo della società tedesca è quella di continuare a puntare su un allenatore giovane e che sia capace di valorizzare calciatori giovani. Non è un mistero che il nome di Fabregas sia sulla bocca di moltissime società.

Proprio pochi giorni fa il ds dei comaschi, Carlalberto Ludi, ne aveva parlato così in una intervista rilasciata a ‘Radio Anch’io Sport’: “Fabregas è un uomo focalizzato sul progetto. Con lui stiamo programmando il futuro. Ha firmato un contratto di 4 anni“.