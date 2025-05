In carcere fino a 60 anni: il c.t. della Nazionale è stato arrestato | “Era corrotto fino al midollo”

Aumentano i guai per l’ex ct della Nazionale, le accuse sono gravissime: continuerà a restare in carcere. Le ultime

In queste ultime ore il mondo dello sport, in particolar modo del calcio, è sotto shock per le ultime novità che vedono come protagonista (assolutamente in negativo) l’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi. Si parla, infatti, di corruzione. Tanto è vero che, sin dal primo momento, per l’uomo si sono aperte inevitabilmente le porte del carcere.

Nel frattempo, in merito alla sua posizione, arrivano degli importanti aggiornamenti. Anche se gli stessi rovinano, ancora di più, la posizione dell’allenatore.

“Era corrotto fino al midollo“. Parole che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione e che certificano, chiaramente, il tecnico che resterà ancora per molto altro tempo dietro le sbarre.

Aumentano i guai per l’ex CT della Nazionale, continuerà a restare in carcere

Importanti sono gli aggiornamenti che arrivano direttamente dalla Cina e che riguardano l’ex ct della Nazionale asiatica, Li Tie. Gli avvocati di quest’ultimo hanno presentato ricorso contro la condanna a 20 anni di carcere per corruzione. Ricorso che è stato prontamente respinto. Le ultime novità sono arrivate proprio nelle ultime ore da un corto locale dell’Hubei.

Nel mese di dicembre dello scorso anno un tribunale, di grado inferiore, aveva condannato l’allenatore appunto per corruzione. Ovviamente la notizia, nel giro di pochissimo tempo, fece immediatamente il giro del Paese e della rete. Tanto da sconvolgere il mondo dello sport cinese. Il ricorso è stato prontamente respinto dal Tribunale superiore del Popolo della provincia di Hubei.

Accusato di corruzione, guai per l’ex ct: la sua posizione peggiora sempre di più

Da calciatore, Li Tie, aveva militato anche in Premier League vestendo la maglia dell’Everton (per quattro stagioni) e quella dello Sheffield United (per due). In patria era considerato un vero e proprio idolo della tifoseria. In Nazionale ha vestito la maglia della Cina in 87 occasioni trovando la via della rete per 4 volte.

La condanna originaria, quella emessa nei suoi confronti, è stata quindi confermata. Li Tie, quindi, è stato ritenuto colpevole di una serie di reati legati nel dare e ricevere tangenti. Reati che, appunto, nel primo interrogatorio aveva confessato di aver effettuato.