Capitano rossonero nei guai: squalifica in serie A | Non potrà più mettere piede in campo

Il capitano rossonero finisce nei guai, arriva la squalifica in Serie A: difficilmente potrà mettere di nuovo piede in campo

Gli ultimi aggiornamenti che arrivano, e che riguardano anche il capitano rossonero, non sono affatto dei migliori. Anzi, tutt’altro.

L’inchiesta, infatti, che porta la firma della Procura continua ad andare avanti senza sosta. Le novità sono a dir poco clamorose.

Le stesse, appunto, riguardano proprio il calciatore che rischia seriamente di non mettere più piede in campo. Nel vero senso della parola.

Una vicenda che non riguarda solamente l’atleta, ma anche altri suoi colleghi e club che potrebbero andare incontro a problemi non di poco conto.

Serie A, possibile squalifica per il calciatore: gli ultimi aggiornamenti

Continuano ad andare avanti le inchieste della Procura della Repubblica di Milano per quanto riguarda la “Doppia Curva“. Le stesse che ha annullato i direttivi delle curve sia dell’Inter che del Milan. In merito a ciò sono moltissime le persone che sono state arrestate. Una inchiesta che è arrivata anche sul tavolo del Procuratore Federale, Giuseppe Chiné. Quest’ultimo ha preso le prime decisioni in merito alle sanzioni da infliggere: sia ai tesserati che alle società coinvolte.

A lanciare la clamorosa indiscrezione, in merito a questa vicenda, ci ha pensato direttamente il ‘Corriere dello Sport‘. A quanto pare il club rossonero ha deciso di patteggiare con la giustizia sportiva. La multa è di € 30.000,00 per responsabilità oggettiva nei confronti dei suoi tesserati e per tre posizioni. Senza dimenticare, inoltre, una sanzione di 30 giorni di inibizione e 13mila euro per Fabio Pansa SLO del club rossonero. Novità anche dall’ex capitano rossonero, Davide Calabria, che ha deciso di non patteggiare.

Il calciatore non patteggia, niente accordo con la Procura FIGC

Tra i calciatori indagati anche l’ex capitano del Milan, al Bologna dalla sessione invernale del calciomercato, Davide Calabria. A differenza di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, il terzino destro (come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”) ha deciso di non intraprendere la via del patteggiamento con la Procura FIGC.

Nei prossimi giorni il difensore dovrà essere ascoltato dal Procuratore Chiné. Il rischio è che possa ricevere un deferimento. Non solo: anche una squalifica più lunga rispetto ai due nerazzurri citati in precedenza. Il rischio di una lunga squalifica per Calabria c’è eccome. Nei prossimi giorni non resta che attendere ulteriori novità in merito.