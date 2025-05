Incastrato in una truffa online: ci è cascato anche Gigi Buffon | Persi milioni di euro in giorno

Buffon è stato vittima di una truffa online, ha perso milioni nel giro di poche ore, il dramma dell’ex numero 1 della Juventus

Gianluigi Buffon è stato il migliore portiere del Mondo della sua generazione, in grado di togliersi molte soddisfazioni nel corso della sua carriera ultraventennale. L’inizio e la fine è avvenuta con la maglia del Parma, che lo ha lanciato in prima squadra ancora minorenne e che lo ha ritrovato tra i pali a 45 anni, senza aiutare gli emiliani a tornare in A.

Nel mezzo una lunga parentesi alla Juventus, dove resta il rammarico di non avere vinto la Champions League, nonostante tre finali disputate della massima competizione europea, trofeo sfumato anche con la maglia del Psg.

Il trionfo più memorabile è avvenuto con la Nazionale italiana, in quel Mondiale del 2006 che lo ha consacrato a livello internazionale, prima di prendere la decisione di non lasciare i bianconeri, nonostante la retrocessione.

Oggi veste i panni di capo delegazione degli azzurri, cercando di trasmettere il proprio entusiasmo, esperienza e attaccamento alla maglia a chi avrà il compito di qualificare la squadra ai Mondiali del prossimo anno, con le gare che partiranno a giugno, dopo due mancate partecipazioni consecutive che hanno macchiato la gloriosa storia della Nazionale.

Buffon al centro delle polemiche per quanto è successo, l’intervista in televisione

Un Buffon che ha ricevuto un tapiro d’oro nel noto programma Mediaset Striscia la Notizia, in quanto utilizzato, a sua insaputa, per promuovere una truffa via Internet.

La sua immagine è servita per promuovere il trading online e l’acquisto di bitcoin, pratiche che sono costate cifre ingenti a molte persone.

Buffon ammette di essere stato truffato, presi severi provvedimenti verso i colpevoli

Buffon, intercettato dall’inviato Valerio Staffelli, ha espresso tutto il suo rammarico per quanto accaduto, annunciando immediate azioni legali contro i responsabili. Queste le parole dell’ex numero 1: “Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare“.

Una vicenda che ha avuto altre vittime illustri, da Diletta Leotta a Jovanotti, e che la polizia postale ha il compito di combattere con tutte le forze possibili.