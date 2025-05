Incubo Berrettini, le sfortune continuano senza tregua | Dopo il ritiro il duro annuncio

Incubo Matteo Berrettini, le sfortune continuano ad abbattersi sul tennista italiano: non solo il ritiro, arriva il duro annuncio

Stava aspettando da tempo questa importante occasione: giocare in casa e dimostrare a tutti di essere ancora all’altezza della situazione.

Purtroppo, però, non ha fatto i conti con l’ennesimo infortunio che lo ha colpito nel corso della sua carriera sportiva.

Ai trentaduesimi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, in quel di Roma, Matteo Berrettini ha dovuto alzare bandiera bianca.

Le notizie negative, per il classe ’96, purtroppo per lui non finiscono di certo qui. Questa volta c’è poco da fare.

Berrettini, non solo l’infortunio: altra pessima notizia in arrivo

E se il problema fosse nelle conseguenze dell’amore per Matteo Berrettini? Una ipotesi, a questo punto, assolutamente da non scartare. La cosa certa è che, per quanto riguarda il fisico, il tennista romano non ha avuto particolare fortuna. Anzi, decisamente l’opposto. A partire dalla giovane età ha dovuto avere a che fare con dolori e problemi non di poco conto. L’ultimo infortunio (ma non sarebbe affatto il primo) all’addome che lo ha condizionato non poco tanto da fargli abbandonare gli Internazionali.

Un muscolo che, in questo sport, devi necessariamente muovere. A questo punto diminuiscono, sempre di più, le possibilità di vederlo all’opera in vista del prossimo Roland Garros. La speranza è che possa recuperare e ripresentarsi sull’erba. Una superficie che, negli ultimi anni, gli ha regalato gioie e fatto togliere anche qualche soddisfazione personale. Anche se le immagini di quando è stato accompagnato fuori dal rettangolo di gioco, con l’aiuto dell’avversario Rudd, difficilmente possono passare inosservate.

Berrettini, ancora problemi fisici: difficile vederlo al prossimo appuntamento

Un 2025 che, a dire il vero, non era iniziato nemmeno con il piede sbagliato per Berrettini. Poi i problemi fisici gli hanno fatto nuovamente visita. I dubbi sul futuro sono più che leciti. Come riportato in precedenza diventa quasi impossibile vederlo al Roland Garros.

Al termine del match in cui è stato costretto al ritiro ha dichiarato: “Spero di essermi fermato in tempo visto che non voglio rischiare di stare fermo altri tre mesi. Non devo avere paura di alzarmi dal letto per il troppo dolore“. Per il resto non bisogna fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti dal suo staff e da un suo comunicato ufficiale.