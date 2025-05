Arbitro aggredito in Coppa: il difensore è letteralmente impazzito | Squalifica fino al 2026

Il difensore ha reagito in modo spropositato nei confronti del direttore di gara, inevitabile una sanzione esemplare, fuori dal campo per mesi

Ci sono reazioni che restano ingiustificate e uno dei casi è quello che è capitato durante i minuti conclusivi dei tempi supplementari lo scorso fine settimana nel match che decretava il vincitore della Coppa del Re.

Di scena il Barcellona e il Real Madrid che si stnno contendendo anche il titolo della Liga, con i blaugrana che conservano un prezioso vantaggio sugli storici rivali.

E il Clasico ha fornito la solita elevata dose di spettacolo, con continui ribaltamenti di fronte e giocate di pregevole fattura. Durante la prima frazione il Barcellona è stato padrone del campo, portandosi in vantaggio con una bella conclusione dal limite di Pedri.

Ma durante la ripresa la musica è cambiata, anche grazie ai cambi di Carlo Ancelotti che ha inserito sul terreno di gioco Mbappé e Modric. Una volta arrivati ai supplementari, dopo un recupero di 10 minuti, le squadre sono parse affaticate, con il livello di intensità che si è notevolmente abbassato.

Uno scatto d’ira improvviso verso l’arbitro e al termine di una partita ricca di colpi di scena

Prima della rete decisiva dei blaugrana, è uscito uno stremato Antonio Rudiger che è stato espulso per avere gettato una borsa del ghiaccio in direzione dell’arbitro, mentre i compagni di squadra cercavano di trattenere la sua rabbia.

A scatenare un simile gesto è stato il fallo fischiato in attacco a Mbappè, a pochi secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, reo di avere colpito al volto Eric Garcia, il quale ha accentuato la caduto ed è finito teatralmente a terra.

Cosa rischia adesso il difensore, le scuse non sono sufficienti

Il centrale del Real rischia, da regolamento, da 4 a 12 giornate di squalifica che verrebbero scontate in Liga. Il tedesco sta vivendo un periodo di enorme nervosismo, come testimonia il gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League.

Rudiger si è scusato sui propri canali social per il comportamento scorretto che ha assunto sabato scorso ma ciò non basterà per evitare una sanzione rilevante che potrebbe pesare in questo rush finale di campionato, anche se salterà anche alcune partite della prossima Liga.