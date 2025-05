Il pilota è in ospedale: MotoGP sotto choc | Operazione immediata nella notte

Mondo della MotoGP con il fiato sospeso, pilota portato immediatamente in ospedale: operazione nel cuore della notte

Sono ore di preoccupazione quelle che stanno vivendo gli amanti della MotoGP. Il pilota è finito in ospedale.

Nel cuore della notte ha dovuto subire una inevitabile operazione. Ad annunciarlo, con un messaggio social, il suo team.

Operazione che, fortunatamente, si è risolta nel migliore dei modi. Anche se, a dire il vero, la paura e preoccupazione è stata tanta.

Adesso non si aspetta altro che il suo ritorno in pista. Anche se, in merito a ciò, dovrà attendere prima il “via libera” definitivo dai medici.

Mondo della MotoGP in ansia per le condizioni del pilota, le ultime

Dopo il Gran Premio di Spagna, ed i test verificatisi in quel di Jerez de la Frontera, il pilota Pedro Acosta si è sottoposto ad un intervento importante all’avambraccio destro. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che sia stato colpito dalla sindrome compartimentale cronica. Il pilota della KTM è restato, in osservazione, in ospedale per 24 ore. La speranza, però, è che possa partecipare senza problemi al prossimo GP: quello che si disputerà in Francia a Le Mans (in programma dal 9 all’11 maggio).

Come riportato in precedenza, però, servirà il definitivo “ok” da parte dei medici che, ovviamente, controlleranno le sue condizioni nei prossimi giorni. L’intervento è avvenuto nella serata di martedì 29 aprile. Un infortunio che, a dire il vero, vede (nella maggior parte dei casi) protagonisti proprio gli atleti su due ruote.

MotoGP, pilota operato: aumentano le speranze di poterlo vedere prima in pista

Proprio pochissimi giorni fa il nativo di Mazarron aveva espresso molta preoccupazione per quello che sta accadendo, in questa stagione, in KTM. Non tanto dal punto di vista sportivo, ma per un altro contesto: ovvero quello finanziario. Gli ultimi aggiornamenti, riguardante la situazione economica della scuderia, non sono affatto delle migliori.

Intanto, come riportato in precedenza, aumentano sempre di più le possibilità di poter rivedere in pista il classe 2004 in terra francese. Possibile che tra pochi giorni possa anche riprendere gli allenamenti per farsi trovare al meglio e, soprattutto, capire se il dolore della post-operazione sia stato eliminato del tutto. Questa, almeno, è la speranza dei tifosi della KTM.