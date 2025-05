Niente finale di Champions: tifosi devastati | La notizia l’ha data direttamente la UEFA

I tifosi non potranno assistere alla finale di Champions League della loro squadra del cuore: l’ha comunicato direttamente la UEFA

La UEFA Champions League è stata un vero e proprio successo in questa stagione. Rivoluzionata con il nuovo format che ha eliminato i gironi e creato un gruppo unico, ci ha fornita dei match eccezionali dall’inizio dell’edizione sino alla finale.

Fino all’ultimo momento delle 8 partite da disputare per qualificarsi agli ottavi di finale c’erano continui ribaltamenti di fronte, il che rendeva complicatissimo azzeccare i pronostici. Lo stesso vale per le sfide nelle fasi ad eliminazione diretta, estremamente equilibrate dato le sfidanti.

E dopo mesi di vero e proprio spettacolo siamo giunti all’ultima gara. La partita più importante dell’anno, in cui verrà deciso chi alzerà la tanto ambita Coppa dalle grandi orecchie, avrà sede all’Allianz Arena di Monaco in data 31 Maggio.

Si sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi ed il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Due rose che hanno una incredibile fame di vittoria dato che la prima ha perso la finale nel 2023 VS il Man City di Pep Guardiola e l’altra nel 2020 VS il Bayern Monaco allora allenato da Hansi Flick.

Problemi per i tifosi

Mentre le due società, terminati i rispettivi campionati, si stanno concentrando e allenando per la partita, sta nascendo un grosso problema per i tifosi, nello specifico per i nerazzurri. A comunicarlo è stato l’ente della UEFA stesso, creando un clima pieno di tensione e di preoccupazione.

La notizia, repubblicata dall’Inter stessa, ha annunciato che i biglietti a disposizione sono esauriti. Dei 18 mila dati in dotazione non ne è rimasto più nessuno, dunque sarà impossibile per altri tifosi accedere all’evento più atteso dell’intera annata.

Comunicato stampa

Segue il comunicato stampa: “Manca sempre meno: sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di UEFA Champions League contro il PSG. Una notte speciale, attesa con trepidazione da tutto il popolo nerazzurro. I tifosi dell’Inter non mancano mai di dimostrare il proprio affetto e la propria vicinanza. Anche in queste settimane, il sostegno è stato straordinario”.

Hanno spiegato che le richieste totali sono state 80.000, praticamente più del quadruplo. Numeri da capogiro che purtroppo non possono accontentare tutti, motivo per cui hanno iniziato ad assegnarli ai più fedeli, ossia coloro i quali erano abbonati da almeno 8 stagioni consecutive. Successivamente hanno aggiunto che una piccola parte è stata riservata ai Soci di Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità ma chiedono che tutti coloro i quali non sono riusciti ad acquistarlo supportino il club anche a distanza. La società vuole che tutti siano uniti perchè ha un unico obiettivo: aggiungere il quarto trofeo in bacheca.