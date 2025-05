Il nuovo numero 9 della Juve: 80 milioni prima del Mondiale | Clausola pagata in contanti

Giuntoli pensa al colpaccio per mettere a posto l’attacco e assicurarsi la punta da 45 gol: 80 milioni per portarlo a Torino.

Archiviata la stagione, la Juventus dovrà cominciare già da ora a progettare i prossimi impegni.

Non ci sarà tempo di riposare visti gli impegni previsti per il Mondiale per Club e quindi il Direttore Sportivo Giuntoli dovrà intervenire fin da subito per rinforzare la rosa.

L’idea è quella di rendere “più pesante” il reparto offensivo bianconero puntando su un nome di primo livello.

Tanto che il dirigente bianconero starebbe pensando di fare un investimento da 80 milioni di euro.

Partono le trattative

Con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus si assicura introiti importanti a livello economico che gli permetteranno di intervenire sul mercato per dare vita concretamente al post Motta. La stagione è stata disastrosa dal punto di vista sportivo ed emotivo e un possibile arrivo di Conte sulla panchina bianconera non potrà non essere accompagnato da un mercato in grande stile.

A questo si aggiunge l’imminente inizio del Mondiale per Club, il cui esordio della Juve è previsto il prossimo 19 giugno nella gara contro l’Al-Ain. Torneo importante in cui il club torinese non vorrà sfigurare e che potrebbe dare inizio all’era Conte. Ecco perché il Ds Giuntoli starebbe già lavorando alle prime trattative per chiudere uno degli affari più importanti per il reparto offensivo: l’arrivo di Benjamin Sesko.

80 milioni per rifare l’attacco

Il dirigente toscano vorrebbe subito regalare a Conte una punta di grande fisicità in grado di fare da perno nella manovra offensiva e garantire un importante numero di gol, cosa che non è riuscito a fare quest’anno Vlahovic. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, la Juventus vorrebbe provarci per la punta del Bayer Leverkusen che attualmente ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro.

Cifra importante che però la Juventus vorrebbe ridimensionare, magari inserendo una contropartita di valore (McKennie è considerato cedibile) e comunque presentandosi con un’offerta adeguata. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se Giuntoli proverà davvero l’assalto sul ventunenne o se preferirà virare su David del Nizza, anche lui nel mirino già da tempo.