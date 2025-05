Farà la stessa fine di Thiago Motta: dal Bologna alla Juve | Scelta fatta per il 2026

Le possibilità che possa fare lo stesso percorso (di sola andata) di Thiago Motta ci sono: un nuovo arrivo alla Juve?

Riassumere la stagione della Juventus è un compito particolarmente difficile e onestamente complicato anche per chi, oggettivamente, non ha conflitti d’interesse.

Tuttavia con la qualificazione in Champions i bianconeri potrebbero raggiungere quello che era l’obiettivo minimo richiesto (l’accesso nel calcio che conta, appunto), al netto di piccoli fallimenti che, in realtà, hanno assunto contorni ben più ampi.

Basti pensare all’eliminazione dalla Coppa Italia da parte dell’Empoli e dall’uscita prematura dalla Champions League. Risultati deludenti che hanno portato all’esonero di Thiago Motta dopo la sua meravigliosa parabola al Bologna.

Ma c’è qualcuno che potrebbe fare la stessa tratta dell’ex allenatore bianconero e salire sul treno Bologna-Torino, con un biglietto di sola andata.

Come Motta, ma a che prezzo?

Stiamo parlando di San Ndoye e dalla volontà della Juventus, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, di provare ad acquistarlo. L’esterno offensivo svizzero ha condotto ancora una volta una stagione superlativa, mettendo a segno 8 gol e 4 assist con la maglia rossoblù e regalando la vittoria della Coppa Italia in finale contro il Milan.

Un giocatore che per molti viene sottostimato e che potrebbe tranquillamente calcare i grandi palcoscenici d’Europa. Ecco quindi che la Juventus, spinta dalle prestazioni tutt’altro che convincenti di Nico Gonzalez e Conceicao, potrebbe pensare di fare un tentativo e ricominciare a parlare con il Bologna dopo la trattativa che ha portato Tiago Motta sulla panchina dei bianconeri.

Giuntoli alla finestra

Il classe 2000 ha ancora tanto da dare al calcio italiano e potrebbe decidere che sia arrivato il momento di puntare ancora più in alto. Sempre secondo il quotidiano torinese, gli scout della Juve avrebbero visionato l’attaccante in un paio di occasioni tra marzo e aprile. I risultati dell’osservazione sarebbero stati più che positivi tanto da convincere il Ds Giuntoli a fare un tentativo per accaparrarselo.

Il Bologna valuta il suo gioiello circa 25/30 milioni di euro e potrebbe spingere ancora di più sul prezzo se nella trattativa dovesse inserirsi un lanciatissimo Manchester United. Ecco perché Giuntoli vorrebbe tentare un blitz nelle prossime settimane e parlare prima con la società emiliana (che vedrebbe di buon occhio una ricca plusvalenza) e poi con l’entourage del giocatore. La concorrenza appare forte, ma non è detto che si possa arrivare ad un accordo in tempi brevi.