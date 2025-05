In Finale senza due titolari: Milan, errore assurdo in distinta | L’allenatore è su tutte le furie

Sarebbero stati fondamentali per la partita più importante dell’anno, ma non saranno in panchina per via di un errore.

Definire la stagione 2024-2025 di questo Milan è senza dubbio un compito particolarmente difficile per esperti e addetti ai lavori.

Gli uomini allenati da Conceicao sono ad oggi ampiamente fuori dalla possibilità di qualificarsi in Champions League e ovviamente dalla corsa Scudetto.

Ma hanno conquistato un trofeo (la Supercoppa italiana) e sono qualificati alla finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Ma c’è un altro grattacapo con cui il mondo rossonero deve fare i conti: questa volta l’errore potrebbe essere arrivato dallo staff.

Due assenze importanti

Non saranno giorni facili questi che sta passando Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro e in piena corsa salvezza. Il tecnico rossonero deve assolutamente salvare la squadra dalla retrocessione e l’obiettivo è quello di restare in Serie C anche per la prossima stagione. Ma prima si dovrà passare dalla sfida playout contro la Spal, probabilmente la partita più importante per le giovanili del Milan che ha tutti i connotati di una finalissima.

Tuttavia ci sono delle cattive notizie, anzi due: sia Alex Jimenez che Francesco Camarda non potranno dare una mano alla squadra e partecipare alla doppia sfida contro la squadra ligure. I due giovanissimi, ormai integrati in pianta stabile in prima squadra non avranno la possibilità di essere inseriti in lista con l’Under 23.

Un errore o una scelta voluta?

Secondo quanto stabilito dal regolamento di Lega Pro, possono giocare nella seconda fase della stagione “solamente quei calciatori che hanno raggiunto in regular season le 25 presenze all’interno degli elenchi di gara della Seconda squadra”. Questo vuol dire che è necessario aver fatto 12 presenze nel caso in cui il giocatore sia stato tesserato dal 1° gennaio di quest’anno; in alternativa hanno il via libera “i calciatori che non hanno raggiunto le presenze minime a condizione che non abbiano giocato alcuna partita in Serie A nella stessa stagione”.

Purtroppo per Oddo, però, sia Jimenez che Camarda hanno esordito in campionato, senza però raggiungere la quota minima di presenze in Serie C. Dunque non ci saranno per i playoff e non potranno aiutare la squadra a salvarsi. Resta da capire se si è trattato di un errore o se la decisione è stata presa con largo anticipo dallo staff del Milan Futuro.