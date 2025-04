Addio finale di Coppa Italia: l’attaccante salta la finale | Il mister non ha ricambi in attacco

Sarebbe stato tra i più attesi per la sua squadra, ma ora il rischio di saltare la finale di Coppa Italia è altissimo.

Manca sempre meno all’appuntamento del 14 maggio, quando andrà in scena la finale di Coppa Italia 2025.

Sarà una gara inedita, visto che si affronteranno Milan e Bologna (per nulla tra le favorite ad inizio stagione) e che quindi potrebbe riservare non poche sorprese.

Purtroppo però c’è già un primo imprevisto per una delle due finaliste che deve già fare i conti con il pericolo infortuni.

Uno degli attaccanti di punta della squadra è infatti KO dopo il pre incontro di campionato e ora rischia di dire addio alla finale storica.

Stop in campionato

Non ci sono buone notizie in arrivo per il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra rossoblù dovrà fare a meno di Dan Ndoye per almeno due o tre settimane. Il calciatore svizzero si è fermato durante l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di campionato contro l’Udinese per via di una fastidio alla coscia sinistra, individuato poi dai medici come un risentimento muscoalare.

Per lui lo stop previsto è di almeno due settimane, ma potrebbero addirittura essere tre: in quest’ultimo caso non sarà possibile per il calciatore scendere in campo per giocarsi la finale di Coppa Italia. Sarebbe un’assenza importante per la squadra di Italiano: Ndoye è stato fondamentale per la stagione dei rossoblù, mettendo a segno otto gol e cinque assist in 38 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa.

Non solo cattive notizie

Se il giocatore svizzero dovesse davvero rinunciare a quella che sarà probabilmente la partita più importante per la stagione del Bologna, Italiano si troverà in difficoltà per quanto riguarda le scelte da fare in attacco. Tuttavia, per un giocatore indisponibile (Ndoye, appunto), il tecnico potrebbe recuperarne altri tre.

Sembra infatti che sia Ferguson, che Skorupski che Odgaard saranno della partita in quel del 14 maggio. Il recupero del danese infatti sarebbe una grandissima notizia in quanto Italiano potrebbe contare su una pedina in più e avere la possibilità di fare scelte per l’importante notte all’Olimpico.