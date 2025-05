Juve, scambio assurdo Osimhen-Mbappè: il Real Madrid ha deciso | Il francese è stato scaricato

L’incredibile indiscrezione che arriva dalla Spagna. Un intreccio Osimhen-Mbappé che vede Juve e Real Madrid protagoniste.

Si infiammano le voci di mercato con meno di un mese e mezzo alla fine della stagione 2024-2025.

Se per la Juventus resta solo l’obiettivo del quarto posto per poter garantirsi la partecipazione alla più grande competizione europea e – soprattutto – introiti importanti per finanziare il prossimo anno, il Real è ancora in lotta per conquistare la Liga.

Ma per forza di cose la progettazione per il futuro non deve fermarsi e sia gli spagnoli che il club italiano stanno pianificando le prossime mosse da fare in estate.

Nelle ultime ore sta emergendo infatti una possibile trattativa che vedrebbe al centro Osimhen e Mbappé, con protagoniste proprio i Bianconeri e i Blancos.

Un’ipotesi suggestiva

Quello di Mbappé al Real Madrid è stato denominato – a ragione – “Il trasferimento del secolo“. Il suo passaggio nel club spagnolo dal Paris Saint Germain è infatti costato la cifra record di 180 milioni di euro ed è stato accolto con grande entusiasmo da parte di tutto il popolo madrileno.

Tuttavia la stagione del giovane attaccante francese non è stata di certo da incorniciare. Fin da subito ha avuto problemi di adattamento, soprattutto per quanto riguarda la sua posizione in campo. La presenza di Vinicius – devastante come esterno offensivo sinistro – lo ha costretto a giocare come punta centrale, probabilmente limitandolo nei movimenti. Ma pur avendo segnato quasi 50 gol tra campionato, Champions e Coppe nazionali, sono arrivati i fischi dei tifosi a causa dell’eliminazione dalla Champions per mano dell’Arsenal.

Asse Juve – Real Madrid

Pensare ad un addio della stella francese a fine stagione è praticamente impossibile, ma i rumori del Bernabeu fanno capire che qualcosa dovrà essere cambiato in fretta. Ai Merengues serve una punta che riesca a trasformare le azioni in gol e forse il nome giusto potrebbe essere quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è nel mirino della Juve ormai da tempo e Giuntoli vorrebbe provare a parlare con il Napoli per averlo a Torino a luglio.

Ma la fame di gol del Real potrebbe spingere Florentino Perez a puntare tutto sul centravanti del Galatasaray – in prestito dal club partenopeo – e formare un reparto offensivo stellare, senza dover rinunciare a Kylian. Un’ipotesi che ad oggi non ha ancora trovato alcun riscontro tra le mosse della dirigenza spagnola, ma che costringe comunque la Juventus ad agire prima che sia troppo tardi.