Ritorno in Francia per Mbappé: c’è l’annuncio del club parigino | Budget folle per il 2026

Clamoroso ritorno di Mbappé a Parigi, il club è intenzionato a convincerlo in ogni modo, il Real Madrid è avvisato

Kylian Mbappè rischia di chiudere il suo primo anno tra le fila del Real Madrid senza alzare alcun trofeo. I Blancos sono stati eliminati ai quarti di finale di Champions League dall’Arsenal, in grado di battere gli spagnoli sia all’andata che al ritorno.

In patria, invece, il club della Capitale è stato sconfitto dal Barcellona in un’equilibrata e spettacolare finale di Coppa del Re, e si trovano a inseguire in Liga, con quattro punti da recuperare e il Clasico di questo weekend che potrebbe risultare decisivo.

Mbappè che ha scelto di trasferirsi e di lasciare il Psg, dopo alcuni attriti con la proprietà e con la tifoseria, cimentandosi nella prima parentesi all’estero della sua carriera, dato che, prima di vestire la maglia dei capitolini si era messo in mostra le fila del Monaco.

Ma, a sorpresa, il campione francese potrebbe tornare la prossima stagione in patria, contribuendo alla crescita di un club che è molto ambizioso e confida di lottare presto per la vittoria della Ligue 1.

Mbappè torna a Parigi? Le parole del membro della società della Capitale

Ha conquistato la promozione nel massimo campionato transalpino il Paris FC che affronterà nel derby della Capitale il Psg. Il membro del consiglio di amministrazione del club Michel Denisot ha dichiarato che sarà allestito un organico molto competitivo.

Queste le sue parole: “Non si tratta di riportare Mbappé a Parigi ma di costruire una squadra con giocatori che provengono, il più lontano possibile, dalla regione parigina. Una delle priorità sarà lo sviluppo del centro di allenamento“.

Una Ligue 1 che ha una squadra nettamente superiore alle altre

Lo scorso ottobre il club è stato acquistato per il 52% delle quote dal re del lusso Arnault e per il 10,6% dal gruppo Red Bull, la proprietà ha, quindi, una disponibilità economica importante per potere competere per i vertici e fare sognare i tifosi.

Nelle ultime stagioni i cugini del Psg hanno dominato il campionato nazionale, come è capitato in questa Ligue 1, in cui la squadra di Gigio Donnarumma si è laureata campione con molte giornate d’anticipo e con quasi venti punti di distacco dal secondo posto.