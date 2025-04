Lutto gravissimo nella notte: i nerazzurri sono disperati | Si ferma di nuovo la serie A

Un altro lutto gravissimo ha colpito la Serie A, rinviata la partita dei nerazzurri: il dolore è enorme per poter giocare

Sono giorni molto turbolenti quelli che sta vivendo la Serie A. In primis per il rimando delle ultime quattro partite (poi recuperate nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile) di lunedì per la morte di Papa Francesco.

Poi il rinvio, a data da destinarsi, dei match che si sarebbero dovuti disputare sabato 26 aprile sempre in segno di rispetto per i funerali del Santo Padre. Adesso, però, un nuovo lutto ha colpito il massimo campionato italiano e gli amanti del calcio.

Un lutto che ha colpito non solo i nerazzurri, ma anche altre società. Tanto è vero che il match di campionato in programma non verrà svolto. Troppo forte il dolore che ha colpito i calciatori nelle ultime ore.

Nel frattempo sono tantissimi gli attestati di stima che stanno arrivando, da parte di altre società, come messaggi di condoglianze e vicinanza per la gravissima perdita.

Nuovo lutto colpisce la Serie A, altro match rinviato: calciatori sconvolti

La partita era in programma venerdì 25 aprile alle ore 20:45, ma è stata spostata di due giorni per un terribile lutto che ha colpito la squadra avversaria. Atalanta-Lecce si giocherà si nelle prossime ore, ma i salentini sono ancora scossi dalla morte improvvisa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club. Il professionista lavorava da oltre vent’anni nel club giallorosso. Nelle prime ore di giovedì 24 aprile, secondo quanto riportato da alcune fonti e media, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nell’albergo a Coccaglio che ospitava la squadra.

Troppo lo shock per i ragazzi di Giampaolo che lo conoscevano benissimo visto che lavoravano a stretto contatto con lui, tutti i giorni. Squadra che ha fatto subito rientro in Puglia. Una morte, quella di Fiorita, che ha lasciato senza parole il mondo del calcio. Ad annunciarlo proprio il club con una nota. Nella stessa il Lecce ha voluto stringersi attorno al dolore che, in questo momento, sta provando la moglie Azzurra ed i suoi 4 figli: Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo. Ed anche alla mamma Francesca ed il resto della famiglia.

Ritrovato morto in albergo, la partita non si gioca: il club è sotto shock

La morte di Fiorita ha scosso l’ambiente giallorosso. Il tutto, molto probabilmente, sarebbe avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 aprile. Come riportato in precedenza il fisioterapista era considerato un vero e proprio simbolo del club. Un lavoro che ha ereditato grazie al papà Fernando (venuto a mancare diversi anni fa) che, in passato, è stato un punto di riferimento dei leccesi. Sui social network sono tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia di Fiorita. Soprattutto da parte di calciatori attuali ed ex che ancora fanno fatica a credere a quanto successo.

Da Nikola Krstovic a Federico Baschirotto, passando da Graziano Pellé fino ad arrivare a Valeri Bojinov e Javier Chevanton. Fiorita aveva iniziato a lavorare nel Lecce poco prima dell’inizio degli anni 2000 quando il club era gestito dall’ex presidente Semeraro. L’idea di lasciare i giallorossi non gli ha mai sfiorato la mente. Il fisioterapista è sempre stato un amico dei calciatori che, adesso, piangono la sua improvvisa scomparsa avvenuta a 47 anni per via di un infarto.