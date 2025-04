“Mbappé a parametro zero”: bomba di mercato, in estate arriva in serie A | Tifosi impazziti

Mbappè potrebbe trasferirsi in Italia, l’occasione a parametro zero che fa sognare i tifosi per puntare alla Champions League

Con la sconfitta ai tempi supplementari nella finale della Coppa del Rey, si palesa il forte rischio, per il Real Madrid, di chiudere la stagione senza titoli. I rivali storici del Barcellona hanno battuto i Blancos al termine di una sfida spettacolare, con capovolgimenti di fronte continui e sono i favoriti anche per conquistare il campionato spagnolo.

A cinque giornate dal termine della Liga, i blaugrana hanno un vantaggio di quattro punti ma l’11 maggio è in programma un altro Clasico che si prospetta ricco di colpi di scena e che potrebbe indirizzare il torneo.

Per Carlo Ancelotti l’ultima chance di incrementare la già ricca bacheca di trofei alzati alla guida del club della Capitale, con un addio che è sempre più probabile per il vincente tecnico italiano, che si è arreso all’Arsenal ai quarti di finale di Champions League.

Alla prima stagione con la maglia dei Blancos, Kylian Mbappè ha saputo fornire prestazioni di alto livello, come testimonia l’ottimo impatto che ha avuto con il suo ingresso in campo a inizio ripresa nella finale di sabato, ma che non bastano per portare a trionfi di squadra.

Un fine settimana da dimenticare per Mbappè

Un malcontento e un nervosismo che si è palesato nei minuti di finale, con il brutto gesto di Rudiger nei confronti del direttore di gara, molto criticato prima e durante il match. Per Mbappè un primo anno in Liga tra luci e ombre, con qualche rammarico.

Non se la passa bene nemmeno il fratello Ethan che si è infortunato nella vittoria del suo Lille sul campo dell’Angers nell’ultimo turno di Ligue 1, un successo importante e che consente al club transalpino di restare in corsa per il secondo posto alle spalle del già campione Psg.

Mbappè non è soddisfatto del minutaggio, può cambiare squadra

Dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale che lo ha costretto a uscire in barella, con la sua stagione che finisce in anticipo, come ha riportato il tecnico Bruno Genesio nel post partita.

Ethan ha raccolto solo 14 presenze, solo due dal primo minuto ed è stato fuori quasi 5 mesi, nel complesso, per problemi fisici. Il 18enne potrebbe rescindere il proprio contratto e rappresentare una ghiotta occasione per qualche club di serie A.