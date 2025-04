Come David Neres: caviglia distrutta e stagione finita | Altro che corsa Scudetto

Proprio come David Neres, un altro big del Campionato rimedia un brutto infortunio: caviglia distrutta e stagione finita

In queste ultime partite di campionato il tecnico del Napoli, Antonio Conte, non potrà contare su uno dei suoi uomini più importanti come David Neres. L’esterno d’attacco brasiliano ha rimediato un altro pesante infortunio.

Questa volta, però, il rischio che possa chiudere in anticipo la stagione è serio e concreto. Non un ko qualunque visto che non gli permetterà di aiutare la sua squadra in queste ultime partite e lottare per vincere lo scudetto con i suoi compagni di squadra.

Nel frattempo, però, rimanendo sempre in tema infortuni se ne è verificato un altro che ha colpito un altrettanto calciatore. In questo caso, però, i risultati degli esami parlano forte e chiaro: la sua stagione si può considerare già terminata.

Tanto è vero che nei prossimi giorni dovrà necessariamente sottoporsi ad un inevitabile intervento chirurgico per iniziare un percorso di recupero per ritornare in campo.

Non solo Neres, infortunio per un altro big: la sua stagione è finita in anticipo

Dall’Italia ci spostiamo in Spagna. Dalla Serie A alla Liga. Da un club importante come il Napoli ad uno dei più titolati al mondo come il Real Madrid. Una stagione, quella che si sta per concludere, assolutamente da dimenticare per i “Blancos” e per Carlo Ancelotti. Eliminati ai quarti di Champions League e scudetto oramai lontano per mano del Barcellona, i madrileni non sono per nulla abituati a vivere stagioni del genere vincendo poco. Oltre il danno, però, arriva anche la beffa. Soprattutto per quanto riguarda i calciatori.

Dopo lo stop di David Alaba (sostituito all’intervallo nella gara vinta contro il Getafe per un problema muscolare), anche Eduardo Camavinga ha dovuto alzare la classica “bandiera bianca“. Gli esami medici, a cui il nazionale francese è stato sottoposto, non hanno dato buoni risultati. Per il classe 2002, infatti, si parla di rottura completa del tendine del muscolo adduttore della gamba sinistra. Come riportato in precedenza sarà inevitabile non pensare ad un immediato intervento chirurgico.

Infortunio serio, dovrà restare fuori per molto tempo: che tegola per il club

Uno stop, quello di Camavinga, che lo costringerà a restare fuori dai giochi per almeno 3 mesi. Oltre alla finale della Coppa del Re e le restanti partite del campionato, il francese non potrà giocare il Mondiale per Club negli USA.

Una stagione particolarmente sfortunata per il Real Madrid. Non solo dal punto di vista degli infortuni, ma anche per i ko: da Eder Militao fino ad arrivare a Dani Carvajal, passando per David Alaba a Jude Bellingham (e molti altri ancora che non sono stati citati).