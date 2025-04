500 mila euro buttati: truffa al giocatore della Nazionale | E’ stato raggirato dalla fidanzata

Dramma per il giocatore della Nazionale - Interdipendenza.net (Pixabay Foto)

Il giocatore della Nazionale raggirato dalla “fidanzata”, truffato per ben 500mila euro: caduto nella disperazione più totale

Una vicenda che non vede né vincitori né vinti, ma solamente una persona che è stata presa in giro e soprattutto truffata. Non una persona qualunque, ma il simbolo della Nazionale che è stato completamente raggirato.

Truffato da parte di una persona che si reputava essere la sua “fidanzata”. Con il passare del tempo, però, tutti i nodi sono venuti al pettine ed è spuntata fuori la verità. Una verità che lo ha lasciato senza parole e, soprattutto, senza un soldo in banca.

Già perché l’azzurro non si sarebbe posto alcun tipo di problema. Tanto da sborsare la bellezza di 500mila euro. Soldi che ha perso e che non sono stati dati per una giusta causa visto che si trattava, a tutti gli effetti, di una vera e propria truffa.

Successivamente sono partite le prime indagini ed anche il processo. Anche se il dispiacere e la delusione di essere stato preso in giro rimane eccome. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Truffato dalla “fidanzata”, gli ha sfilato 500mila €: caduto nella depressione

Una brutta e triste vicenda quello che ha visto vittima un emblema della pallavolo italiana. Stiamo parlando di Roberto Cazzaniga, ex giocatore della Nazionale ed attualmente in forza al Volley Club Grottaglie. Il 9 luglio dello scorso anno è iniziato il processo a Cagliari. Una truffa “amorosa” (ma che di amore non aveva assolutamente niente) quella che ha subito il classe ’79. Una donna conosciuta sui social network e che si presentava con le foto di una modella brasiliana, Alessandra Ambrosio.

Le imputate in questione sono due: Manuela Passero e Valeria Satta. Proprio quest’ultima, a quanto pare, sarebbe stata l’artefice della truffa. Sui social si sarebbe spacciata per una certa Maya Mancini che, nel corso di questi anni, avrebbe intascato oltre 520mila € (per la precisione 523mila). Nell’aprile di 3 anni fa le due donne erano state raggiunte da provvedimento di sequestro di 74mila€ per profitto illecito del reato.

Truffato sui social, un amore che non è mai esistito

Cazzaniga era fortemente convinto, per ben 15 anni, di avere una relazione a distanza con questa donna. Peccato, però, che quest’ultima non è mai esistita. La Satta si sarebbe fatta aiutare dalla brianzola Passero, nonché ex pallavolista ed amica della vittima.

Prima un rapporto telefonico tanto da convincerlo ad essere la sua fidanzata. Il tutto lasciando nella disperazione e depressione più totale l’ex Nazionale azzurro che è stato preso letteralmente in giro e, soprattutto, truffato.