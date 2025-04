Col nuovo ds arriva il big a centrocampo | Il grande ritorno di Milinkovic-Savic: tifosi impazziti

Milinkovic-Savic, il ritorno in Serie A non è una ipotesi da scartare: con l’arrivo del nuovo ds l’affare può essere concretizzato

Da quasi due anni ha preso l’importante decisione di effettuare una esperienza all’estero. Ovvero quella del trasferimento in Arabia Saudita dove è il leader del centrocampo dell’Al-Hilal.

Ovviamente stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic che, dopo 8 stagioni vissute alla Lazio, sta provando questa avventura. Anche se, tutto questo, potrebbe giungere al termine di questa stagione sportiva.

Il richiamo della Serie A, infatti, potrebbe seriamente condizionare il centrocampista serbo a ritornare in Italia. Una possibilità, questa, tutt’altro che da scartare. Per un semplice motivo.

Quale? Il club, che sta concretizzando l’arrivo del nuovo direttore sportivo, potrebbe convincere l’atleta a sposare il progetto. Ovviamente con l’aiuto del nuovo dirigente che conosce benissimo il classe ’95.

Milinkovic-Savic, il ritorno in Serie A è scontato: il ds ci prova fino alla fine

Un ritorno di fiamma quello che il Milan sta avendo per Sergej Milinkovic-Savic. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che i rossoneri ci provino per il nativo di Lleida. Già dai tempi della Lazio il ‘Diavolo’ aveva provato, in tutti i modi, di convincere il presidente Lotito a cedere uno dei suoi migliori calciatori dell’epoca. Alla fine, però, il serbo è sempre rimasto nella Capitale fino a quando nel 2023 non ha accettato la proposta proveniente dal ricco club saudita.

Il Milan, in queste prossime settimane, tenterà il tutto per tutto per convincere Igli Tare a diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. Dopo un periodo rimasto fermo, dopo una carriera di quasi venti anni alla Lazio (prima come calciatore e poi come dirigente), il professionista albanese potrebbe convincere il centrocampista a ritornare nel nostro Paese. Un colpo che, senza ombra di dubbio, infiammerebbe il popolo rossonero.

Milinkovic-Savic, il club ci prova ancora una volta: obiettivo prenderlo definitivamente

Il contratto del serbo, con l’Al-Hilal, andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Anche se quello che preoccupa maggiormente la società di via Aldo Rossi è solamente una cosa: il suo ricco e pesante ingaggio. Lo stesso che si aggira attorno ai 20 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che non solo il Milan, ma nessun club italiano, ha intenzione di spendere per un calciatore di tutto rispetto come il 30enne.

L’obiettivo, nel caso in cui l’Al-Hilal dovesse decidere di dare il definitivo “via libera”, è quello di trovare un accordo prima con il calciatore ed il suo entourage per l’ingaggio. Poi si potrà iniziare a sognare. Anche se, almeno per il momento, quella di un suo ritorno in Italia è sì una ipotesi, ma non del tutto fantascientifica.