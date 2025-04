Si è tolto la vita dopo la partita | Compagni di squadra sotto choc: si ferma il campionato

Dopo la partita si è tolto la vita, è stato trovato dopo ore di ricerche, lo sconforto dei compagni di squadra, il dramma di un’intera comunità

Le lacrime non si sprecano dopo la notizia di un decesso improvviso che getta nello sconforto tutta la cittadina in cui abitava e che lo aveva visto muovere i primi passi nel mondo del calcio.

Un enorme dispiacere per tutto il calcio italiano che si trova a dovere registrare un epilogo drammatico per una potenziale stella di questo sport, che non ha potuto realizzare il sogno di fare della sua passione il proprio mestiere.

Non sappiamo il motivo per arrivare a optare per un simile gesto e a ricostruire l’accaduto saranno le persone competenti ma ciò che resta è il rammarico di non essere stati in grado di evitare questa tragedia.

Adesso spazio al dolore e all’accettazione di un lutto difficile da digerire per la famiglia che perde in un attimo un figlio che doveva ancora crescere e che si è arreso troppo presto.

La tragica scoperta dopo ore di ricerche, il suicidio che sconvolge il Veneto

Un dramma travolge la comunità di Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Un calciatore della squadra Giovanissimi è stato trovato senza vita nel greto del fiume. Aveva solo 12 anni ed è stato scoperto impiccato a un ramo.

L’allarme è scattato in serata, quando i genitori non lo avevano visto rientrare, dopo che era uscito con gli amici. La ricerca è iniziata ed è durata diverse ore, con l’ausilio delle forze dell’ordine, fino alla tragica scoperta.

Il dispiacere dei compagni di squadra in una dichiarazione intrisa di sofferenza

Il club piange la scomparsa del giovane calciatore, con un messaggio di cordoglio pubblicato sulle pagine ufficiali: “La società Calcio Fossalta Piave si unisce al dolore della mamma Francesca e del fratello Rodolfo per la prematura perdita del loro e nostro caro Andrea. Il ricordo delle tue scorribande con la maglia arancione rimarrà sempre con noi. Riposa in pace“.

Una pagina triste per un ragazzo che non è riuscito a sopportare il peso di qualche problema che lo attanagliava e che lo ha portato a decidere di farla finita, lasciando così questo mondo.