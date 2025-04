“Sconfitta a tavolino”: arriva la sentenza dopo il rinvio in serie A | Pasticcio della Lega

Continuano le polemiche per il rinvio delle partite di serie A, un club non ha intenzione di scendere in campo, è disposto a perdere a tavolino

La morte di Papa Francesco ha comportato l’immediato rinvio delle quattro partite che si sarebbero disputate il lunedì dell’Angelo in serie A, il turno di B e di alcune gare di Lega Pro. Non sono mancate le proteste da parte dei tifosi, molti dei quali erano già arrivati nella città dove avrebbe giocato la propria squadra del cuore, sfruttando il giorno di festa per andare in trasferta.

Per molti la decisione da parte della Lega è stata considerata una mancanza di rispetto nei confronti di chi è una parte fondamentale del mondo del calcio, senza il quale non sarebbe possibile avere effettivi introiti.

C’è chi ha ritenuto che sarebbe bastato un minuto di silenzio su tutti i campi per manifestare la solidarietà e il dispiacere per la dipartita del pontefice, anche se nel 2005 era avvenuto un fatto analogo, con un turno di campionato che venne slittato.

Rispetto a 20 anni fa il calendario è cambiato in modo netto, con lo spezzatino dovuto ai diritti televisivi e gli impegni europei che sono diventati più dispendiosi.

Il rinvio della partita non è stato gradito dalla capolista

E questo sabato, quando si svolgeranno i funerali di Bergoglio, non si giocheranno i tre anticipi. Inter vs Roma si disputerà domenica alle ore 15, dopo un tira e molla che è durato tutta la giornata di martedì 22.

I nerazzurri scendono in campo mercoledì a Barcellona per l’andata della semifinale di Champions League e hanno chiesto di non rinviare la partita di campionato proprio per avere più tempo per preparare l’importante impegno europeo.

Semplicemente non dobbiamo presentarci come fece il Bologna nel 2022. Tanto c’è il precedente, mica possono darci la sconfitta a tavolino — Emanuele Aita (@EmaAita) April 22, 2025

La squadra può non scendere in campo, non accetta la decisione della Lega

Un tifoso su X ha ipotizzato che l’Inter potrebbe non presentarsi domenica, certo di non subire la sconfitta a tavolino. Un precedente aiuta questa convinzione, nella sfida del 2022 tra Bologna e la squadra di Inzaghi.

Le polemiche restano e ancora di più considerando l’acceso testa a testa con il Napoli per il titolo, con le due squadre a pari punti a cinque giornate dal termine.