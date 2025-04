Stagione finita anche per l’attaccante: la notizia più brutta dopo David Neres

Serie A, un’altra pessima notizia dopo l’infortunio di David Neres: anche per l’altro top player la stagione è finita

In queste ultime cinque giornate, cruciali, di campionato il Napoli dovrà fare a meno di colui che avrebbe potuto fare la differenza. Stiamo parlando di David Neres che, nel giro di poche settimane, ha rimediato un altro infortunio.

Questa volta al soleo. Una vera e propria tegola, non da poco, per mister Conte. Anche perché è ancora da capire se l’esterno d’attacco brasiliano ha già terminato, in anticipo, la stagione.

Se così fosse sarebbe davvero una pessima notizia per tutto l’ambiente azzurro che, in queste ultime partite, sta lottando a distanza con l’Inter per la vittoria dello scudetto.

Nel frattempo, però, le notizie negative non sono affatto finite qui: anche un altro attaccante rischia seriamente di aver terminato, con molto anticipo, la stagione sportiva.

Non solo Neres, anche l’altro attaccante rimedia un infortunio: stagione finita?

Dal Napoli alla Juventus. Da un esterno d’attacco ad un centravanti a tutti gli effetti. Anche in questo caso, però, si parla di infortunio. Ed è proprio quello che ha visto vittima Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus ha rimediato un infortunio nel recupero del match perso, in trasferta, contro il Parma allo stadio “Tardini”. Al suo posto mister Tudor ha inserito il figlio d’arte Francisco Conceicao.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che l’ex Fiorentina abbia rimediato un infortunio alla parte anteriore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate con il passare delle ore. Una stagione assolutamente da dimenticare per Vlahovic, soprattutto dal punto di vista degli infortuni: si tratta del terzo ko per il numero 9 bianconero.

Infortunio per l’attaccante, tegola per il mister e tifosi: le sue condizioni

Ovviamente c’è da capire se Vlahovic potrà essere recuperato in vista delle prossime partite di campionato oppure se la sua stagione è da considerarsi completamente terminata in anticipo. Anche se, allo stesso tempo, filtra comunque ottimismo su un suo recupero.

Soprattutto dalle parole del tecnico croato che, al termine della gara, si è così soffermato sulle sue condizioni: “Dusan è uscito per un piccolo fastidio muscolare“. Segno del fatto che questo infortunio potrebbe risultare di piccola entità. In ogni caso, al suo posto, è pronto ad essere schierato Randal Kolo Muani che si gioca la riconferma visto che, a quanto pare, di ritornare in quel di Parigi non ha alcuna intenzione.