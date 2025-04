Partita spostata in serie A: devono giocare la Champions League | I tifosi insorgono, è caos

La Lega è al centro delle polemiche, i tifosi non accettano il rinvio della partita, il club ha fatto richiesta per l’impegno in Champions League

La morte di Papa Francesco ha comportato la scelta della Lega di rinviare le partite di campionato che si sarebbero dovute svolgere il lunedì dell’Angelo e quelle in programma sabato 26 aprile, giorno in cui si svolgeranno i funerali del pontefice.

I tifosi hanno protestato per questa decisione, avvenuta a poche ore dal fischio d’inizio dei quattro match di serie A di Pasquetta, con molti che avevano approfittato del giorno di festa per organizzare la trasferta e che si sono visti costretti a rinunciare ad assistere da vicino alla propria squadra del cuore.

Le polemiche non si sono placate nemmeno per lo spostamento dei tre anticipi che erano in calendario sabato, tra cui il big match tra Inter e Roma. I nerazzurri sono stati agganciati in vetta dal Napoli dopo la sconfitta nell’ultimo turno a Bologna e si trovano a dovere affrontare i giallorossi, imbattuti da 17 turni.

Dopo un tira e molla, i vertici del club milanese hanno dato l’okay per disputare la partita domenica alle ore 15, venendo incontro alle richieste della Lega, seppur mercoledì prossimo debba scendere in campo a Barcellona per la semifinale d’andata di Champions League.

Cori discriminatori condannati dalla capolista, in arrivo i provvedimenti

Ha raggiunto questo traguarod anche il Paris Saint-Germain che se la vedrà con l’Arsenal. La squadra di Gigio Donnarumma ha ricevuto cori discriminatori e messaggi offensivi da parte dei tifosi del Nantes, con cui ha pareggiato il match di Ligue 1.

Il club, che ha già vinto in modo aritmetico il campionato francese, ha diramato una nota in cui ha evidenziato il comportamento scorretto dei sostenitori avversari, accaduto sulle tribune dello Stade de La Beaujoire.

I tifosi hanno protestato per il rinvio della partita, colpa della Champions

I tifosi di Nantes hanno esposto uno striscione che criticava aspramente la scelta della Lega francese di rinviare la partita per consentire ai parigini di preparare meglio il loro doppio confronto contro l’Aston Villa in Champions League.

Una richiesta legittima quella dei parigini che hanno ottenuto un diritto espresso dal regolamento della Federazione transalpina che tiene in considerazione il cammino europeo dei propri club.