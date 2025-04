L’arbitro era ubriaco marcio: arrestato per strada dalla polizia | La Lega lo squalifica a vita

L’arbitro è stato sorpreso sotto effetto dell’alcol e arrestato dalla polizia, la Lega non perdona l’episodio, per lui la carriera è finita

Gli arbitri sono chiamati a gestire e garantire il regolare svolgimento delle partite ma devono essere loro stessi i primi a dare il giusto esempio. Molte volte abbiano letto i comportamenti fuori dalle righe di calciatori, sia in campo che fuori.

Entrate al limite del regolamento, eccessivo agonismo, mancanza di rispetto verbale sono solo alcuni dei motivi che rendono inevitabili delle sanzioni da parte del giudice sportivo.

Ma ciò che è successo in Polonia ha dell’incredibile e ha fatto subito il giro del web, suscitando l’ironia di tanti appassionati di calcio. Non si era mai visto un episodio del genere e i commenti non sono mancati.

Protagonista sono due direttori di gara che avrebbero dovuto lavorare nella stanza del Var, durante il match valido per qualificarsi in Champions League tra Dynamo Kiev e Rangers, conclusa in parità.

L’arbitro è stato fermato dalla polizia in stato di ebbrezza

Ma poche ore prima sono stati arrestati a Lublino, città dove si è disputata, in campo neutro, la sfida del club ucraino, e questo per avere rubato un cartello stradale mentre erano sotto l’effetto dell’alcol, una scena surreale che, oltre a fare indignare, non può che suscitare qualche risata.

Le forze dell’ordine hanno bloccato i due e li hanno portati in un centro di disintossicazione dopo che erano stati trovati in stato di ebbrezza con oltre l’1,5 per mille di alcol nel sangue.

La Federcalcio può decidere di rescindere il suo contratto

La Federcalcio polacca ha dichiarato in un comunicato che valuterà l’incidente e rescinderà i contratti dei due arbitri se le accuse saranno confermate. Uno dei due è Bartosz Frankowski, considerato un funzionario di alto livello in Polonia ed è stato anche selezionato per la squadra VAR nella semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco della scorsa stagione.

Quest’ultimo si è scusato, sottolineando però di non essere stato aggressivo nei modi e di avere collaborato con gli agenti di polizia. Ma ciò non basterà per impedire il più severo dei provvedimenti, con la carriera che pare destinata a concludersi in anticipo per la bravata di una notte.