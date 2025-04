C’è una festa a casa del giocatore: La Juve multa tutti | 20 calciatori beccati dalla Polizia

Il giocatore della Juventus ha organizzato una festa a casa sua, la Polizia interviene, in arrivo sanzioni pesanti per i bianconeri

La Juventus sta vivendo una fase calante della sua storia. Dopo i nove scudetti consecutivi, sono arrivate solo due Coppe Italia nelle ultime quattro stagioni. Una rosa competitiva che non è riuscita ad andare oltre la qualificazione in Champions League, anche a causa dello scossone societario provocato dal caso plusvalenze che ha portato alle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di altre figure di spicco del club.

Con la nomina di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, è iniziata la progettazione di un nuovo ciclo che non ha portato gli effetti sperati, nonostante i notevoli investimenti messi in atto nella campagna acquisti della scorsa estate.

Con l’avvento in panchina di Thiago Motta l’organico del precedente triennio con Max Allegri è stato in larga parte smantellato, con la partenza di molti senatori che avevano ormai incarnato il Dna bianconero ma che era spesso criticati dai tifosi per la pochezza del gioco costruito.

La compattezza del reparto arretrato non è stato considerato un dettaglio sufficiente per continuare con il tecnico livornese e alcuni suoi pupilli hanno fatto le valigie, con la carriera che è proseguita altrove.

Una festa a casa del giocatore della Juventus non poteva essere organizzata

Doveva lasciare la Juventus nelle scorse sessione di mercato Weston McKennie che è invece ha trovato spazio anche nel corso di questa stagione, facendosi notare anche in fase realizzativa. Il centrocampista americano si è, però, reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere.

A marzo 2021 ha violato le normative anti-Covid, organizzando una festa nella propria abitazione, sulle colline torinesi, che è andata oltre l’orario del coprifuoco. Con lui anche Arthur e Paulo Dybala.

L’arrivo delle forze dell’ordine che hanno scoperto tutto

I carabinieri hanno citofonato a casa del calciatore, chiedendo di poter entrare per eseguire un controllo. L’allarme potrebbe essere arrivato dai vicini e gli ospiti hanno aperto solo dopo parecchio tempo.

Per loro è scattata la sanzione di 400 euro, multa prevista per i trasgressori in tal senso. Va ricordato il momento storico e non si tratta di un danno economico quanto di un cattivo esempio per dei calciatori che sono anche personaggi pubblici.