“Non si gioca nemmeno mercoledì”: altro slittamento | La serie A cancella la giornata

Dopo il rinvio delle gare di serie A nella giornata di Pasquetta, per la morte di Papa Francesco, è previsto un altro rinvio, la protesta dei tifosi

Il turno numero 33 di serie A si è interrotto a causa della morte di Papa Francesco, con la Lega che ha deciso di rinviare le quattro partite in programma durante il lunedì dell’Angelo, con la protesta via social dei tifosi che si erano organizzati per la trasferta e hanno ricevuto la notizia a poche ore dal fischio d’inizio, quando erano in viaggio o avevano già raggiunto la città dove doveva scendere in campo la propria squadra del cuore.

Un disagio che hanno manifestato anche alcune società come la Fiorentina che ha optato per restare a Cagliari, dopo la difficoltà logistica di prendere un nuovo aereo nel capoluogo sardo e il caos prenotazioni per il sold out delle strutture ricettive della città.

Poche ore prima il Bologna aveva battuto l’Inter, con un colpo di scena in vetta, dato che il Napoli ha agganciato a quota 71 i nerazzurri. Una lotta serrata anche in zona Europa e retrocessione, con ancora molte squadre che hanno un obiettivo da conseguire.

Per questo motivo dovere registrare un rinvio della partita può influenzare i risultati, dato che alcuni match si sono già disputati, con meno tempo per recuperare la condizione in vista della gara successiva e dopo mesi di impegni ravvicinati che si fanno sentire.

La Lega di serie A ha scelto la data e l’orario del recupero delle partite rinviate

La serie A ha preso una decisione simile a quella del 2005, quando morì Giovanni Paolo II. All’epoca fu disposto lo slittamento di un intero turno di campionato.

Le sfide che vedranno di fronte Torino e Udinese, Cagliari e Fiorentina, Genoa e Lazio, Parma e Juventus, saranno recuperate domani mercoledì 23 aprile alle ore 18.30.

Una rivolta partita del web può costringere la cancellazione del turno di campionato

Le proteste non sono mancate, visto che si tratta di un giorno lavorativo e l’orario non è consono. Alle ore 21 è previsto il derby che vale la finale di Coppa Italia tra Inter e Milan e la questione dei diritti televisivi ha comportato questa decisione da parte della Lega.

Non è, però, da escludere un ulteriore rinvio, anche per i funerali del pontefice, che potrebbe inasprire le polemiche. Una stagione densa di impegni comporta una difficoltà maggiore nel dovere gestire eventuali slittamenti a livello di calendario.