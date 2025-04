Allegri lo vuole per il 4-4-2 | Milan, Il nuovo attaccante è un crack della Premier League

Calciomercato Milan, il nuovo attaccante per i rossoneri potrebbe arrivare dalla Premier League: richiesta di Allegri

Il Milan ed i suoi tifosi non avranno sicuramente attraversato una buona e serena Pasqua. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, nella 33ma giornata di campionato, è arrivata un’altra sconfitta. L’ennesima di questa Serie A.

Un ko che condanna, quasi in maniera definitiva, il ‘Diavolo’ verso un posto alla prossima edizione della Champions League. La vittoria della Supercoppa Italiana rischia di passare in secondo (o addirittura terzo) piano visto che tutti gli obiettivi prefissati sono falliti.

L’obiettivo era quello di vincere sia il campionato che sperare di andare avanti nella massima competizione europea. Né l’uno né l’altro è stato raggiunto. Prima con Paulo Fonseca e poi con Sergio Conceicao: i due manager portoghesi hanno letteralmente fallito.

Al posto dell’ex Porto il nome del suo successore porta sempre a quello di Massimiliano Allegri. Il livornese continua ad essere il favorito numero uno. Tanto è vero che l’ex Juventus avrebbe chiesto un nuovo attaccante: lo stesso che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito “CaughtOffside.com” che ha parlato di un possibile e forte interessamento del Milan nei confronti di un vero e proprio “crack” della Premier League. Stiamo parlando di Dominic Calvert-Lewin, attaccante in uscita dall’Everton. Non proprio una stagione indimenticabile dal punto di vista realizzativo (solamente 3 gol e 2 assist in 23 presenze). A quanto pare, però, il centravanti sembra essere il candidato principale a lasciare i “Toffees“.

Il 28enne, inoltre, potrebbe arrivare in Serie A a parametro zero visto che il suo contratto andrà in scadenza al termine di questa stagione. Non sarà affatto semplice visto che, il suo profilo, piace ad altre squadre della Premier e club esteri pronti ad assicurarsi le sue prestazioni sportive. In questi mesi il calciatore sta continuando a rifiutare ogni tipo di proposta di rinnovo. Il Milan, però, di mollare la presa non ne ha alcuna intenzione e spera di poterlo acquistare e ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato Milan, può arrivare il nuovo bomber: ed anche gratis

Come riportato in precedenza non si tratterà affatto di un affare semplice visto che, sulle sue tracce, ci sarebbero anche il Newcastle ed il West Ham che hanno lo stesso obiettivo dei rossoneri.

Dopo nove anni vissuti all’Everton il calciatore ha voglia di trovare nuovi stimoli e, soprattutto, affrontare nuove avventure calcistiche. Magari proprio in quella Serie A in cui non ha mai avuto il piacere di militare fino ad ora.