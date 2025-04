Giuntoli si prende l’attaccante nerazzurro, ma costa più di Cristiano Ronaldo: “Rifiutati 70 milioni”

Giuntoli è pronto a portare a Torino uno dei bomber più prolifici d’Europa: affare in corso, cifre da capogiro

Cristiano Giuntoli e la Juventus adesso vogliono fare sul serio. Dopo aver speso 200 milioni di euro nello scorso calciomercato per rivoluzionare la squadra e non aver ottenuto i risultati sperati, hanno deciso di voler utilizzare le maniere forti.

L’obiettivo è acquistare giocatori già pronti, non più giovani promettenti. Dei calciatori che rientrano nella seconda categoria ne son pieni, adesso serve ingaggiare chi davvero può far la differenza nel rettangolo di gioco per riportare il club nuovamente ai vertici.

D’altronde è un modus operandi che ha sempre utilizzato nella sua storia, soprattutto per gli attaccanti. Basta vedere quella che è la classifica degli acquisti record della Vecchia Signora, occupata da nomi comprati a cifre da capogiro.

Chi guida la testa dell’elenco non può che essere Cristiano Ronaldo. Il suo addio al Real Madrid nell’estate del 2018, dopo aver vinto la 3 Champions League di fila coi Blancos, distrusse l’Internet. Per portarlo a Torino furono spesi circa 120 milioni di euro, rimanendo ancora oggi nella top 10 degli acquisti più onerosi della storia del calcio.

Spazio alle novità

A seguire ci sono i 94 milioni di euro esercitati per prelevare Gonzalo Higuain dal Napoli e gli 80 milioni totali per ingaggiare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ed è proprio il serbo che dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione, dando spazio ad un nuovo acquisto.

Il suo rendimento in questi 3 anni e mezzo quasi alla Juventus, non ha rispettato le aspettative. Il club cerca un bomber che abbia più vizio del gol, motivo per cui hanno deciso di cederlo nei prossimi mesi per far arrivare una delle punte più prolifiche d’Europa.

Assalto alla Dea

Il candidato numero uno in cima alla lista è Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino sta vivendo la miglior stagione della sua carriera sotto la guida di Gian Piero Gasperini, comandando la classifica dei marcatori di Serie A Enilive con 23 reti all’attivo. Il classe 1999 è l’uomo più decisivo dell’Atalanta, dimostrandosi di fondamentale importanza anche quando non gonfia la rete. Un vero e proprio affare per la Dea che lo acquistò l’estate scorsa dal Genoa per soli 22 milioni di euro, una cifra che oggi andrebbe quanto minimo triplicata per portarlo via da Bergamo.

Non è certo che resti in nerazzurro anche la prossima stagione, dato l’assalto dei migliori club del panorama calcistico mondiale. Anche l’Al-Nassr ha provato ad ingaggiarlo ma i Campioni in carica dell’Europa League hanno rifiutato un’offerta da oltre 70 milioni di euro. Servirà dunque un bel gruzzoletto alla Juventus per inserirlo al centro del suo attacco ma se il rendimento è questo sicuramente ne varrà la pena.