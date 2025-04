Regalo della Juve a Tudor: “60 milioni” solo per te | Non era mai successo con nessun allenatore

L’ottimo lavoro di Tudor sta venendo ripagato dalla società: per il croato è pronto un regalo da 60 milioni di euro

La Juventus ha probabilmente trovato l’uomo da cui ripartire. Esonerato Thiago Motta in seguito ad un’annata completamente fallimentare, è arrivato Igor Tudor, che in pochissimo tempo ha cambiato il suo status. Inizialmente era arrivato in funzione di traghettatore fino a fine Giugno, ma molto probabilmente resterà al timone bianconero anche la prossima stagione.

L’impatto che è riuscito ad avere sulla rosa è stato straordinario. Sembra che la squadra abbia totalmente accantonata il passato, riuscendo a compiere uno switch mentale che le sta permettendo di continuare ad ottenere punti in vista della qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Basta già vedere con quale atteggiamento scendono in campo. Hanno preso maggiore consapevolezza dei propri mezzi e conseguentemente sono più sicuri e lucidi nel terreno di gioco, sbagliando meno scelte e concretizzando più occasioni.

Anche lo stile di gioco adottato sta avendo enormi giovamenti. Mentre nella seconda metà di campionato si era totalmente smarrito con l’italo-brasiliano in panchina, con il croato lo hanno ritrovato e stanno ottenendo i risultati sperati.

Conferma vicina

Non a caso, i tanti nomi che circolavano dal suo arrivo, stanno pian piano perdendo quota. Uno su tutti Antonio Conte, che secondo i rumours dovrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Forse è troppo presto per parlare di conferma sicura ma l’ipotesi si fa sempre più incessante.

Mancano ancora 6 partite alla fine di questa stagione di Serie A e c’è un obiettivo da raggiungere. Oltretutto c’è il Mondiale per Club da disputare, che garantirebbe alla Vecchia Signora un’enorme risorsa economica a cui attingere in vista del calciomercato estivo.

Pronti 60 milioni

Nonostante siamo ancora ad Aprile l’attenzione già è rivolta su quel periodo, il più atteso dell’anno dai tifosi e dalle società. E non solo, anche i ds del club hanno già la loro mente proiettata all’estate, così come Cristiano Giuntoli, che è già a lavoro per costruire una Juventus vincente, con l’idea di rinforzare il centrocampo.

Il profilo più chiacchierato è quello di Sandro Tonali, protagonista di una incredibile stagione, ma è praticamente impossibile strapparlo al Newcastle a cifre ragionevoli. Motivo per cui l’ex Napoli starebbe pensando di virare su Martin Zubimendi, perno della Real Sociedad. Lo spagnolo è un tuttofare. Sa fare bene entrambe le fasi ed è estremamente bravo nel dettare i tempi della manovra. Caratteristiche che fanno sì che i Sanse lo valutino 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri raggiungerebbero attraverso alcune cessioni in programma. C’è però da fare i conti con la concorrenza dato che sulle sue tracce ci sono il Real Madrid e l’Arsenal: dovrà essere bravo Giuntoli a bruciare i rivali sul tempo e far approdare il talento a Torino.