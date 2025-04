Clamoroso in serie A: l’arbitro ha ammesso tutto | Tifo due squadre del Campionato

Il campionato italiano è nel caos dopo le recenti dichiarazioni del noto direttore di gara, ha ammesso di tifare due squadre di serie A

Il campionato sta per volgere al termine, con ancora molti verdetti da assegnare. In vetta è testa a testa tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che cercano di conservare il vantaggio maturato e con gli uomini di Antonio Conte che sperano di approfittare di qualche passo falso della capolista per il sorpasso decisivo.

In zona salvezza, oltre alla drammatica situazione del Monza, con un piede e mezzo in B, è lotta per decretare chi accompagnerà i brianzoli nella categoria inferiore. Venezia, Empoli e Lecce sembrano le principali indiziate a combattere sino all’ultima giornata per evitare la retrocessione.

Molto combattuta la lotta per la zona Europa, con sette squadre e cinque posti disponibili, a meno che il cammino dell’Inter e della Fiorentina, in Champions e in Conference League, consenta di confermare cinque squadre italiane nella massima competizione europea anche la prossima stagione.

Imprevedibile anche l’esito di chi parteciperà all’Europa League, con il Milan che potrebbe staccare il pass in caso di vittoria della Coppa Italia, mentre al momento a prendere parte al torneo sarebbero il Bologna e la Lazio.

L’ammissione a distanza di anni sconvolge il calcio italiano

Proprio la squadra allenata da Vincenzo Italiano e da Marco Baroni sono i due club per cui faceva il tifo quello che per oltre un decennio è stato considerato il migliore arbitro al mondo, Pierluigi Collina.

L’ex fischietto toscano si è raccontato in una lunga intervista con Gianluca Gazzoli nel podcast Bsmt: “Io ho sempre creduto, nella trasparenza, nella passionalità. Talvolta mi chiedono: hai mai fatto il tifo per una squadra ma se sei coinvolto diventi tifoso di te stesso“.

Il tifo e l’imparzialità, cosa prevale nel migliore arbitro italiano

Nell’intervista, Collina ha raccontato di come è nato il suo tifo per la Lazio: “Giocavo da libero quando avevo 14 anni e a quel tempo c’era un libero particolare, giocava diversamente dagli altri e soprattutto per un ragazzino dell’epoca indossava dei Ray-Ban gialli ed erano una roba meravigliosa. Il suo nome era Pino Wilson, capitano della Lazio, e andando a mare a Forte dei Marmi faceva figo dire che tifavo Lazio“.

Collina che è nato a Bologna e che da ragazzino è stato tifoso dei rossoblu: “Ho arbitrato varie volte il Bologna. Una di queste partite è stato lo spareggio per non retrocedere in Serie B, io arbitrai lo spareggio di ritorno con il Parma, che vinse 2-0. E il Bologna retrocesse“.