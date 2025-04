Hanno preso Francesco Camarda: decide il nuovo ds | Scelta obbligata per il 2026

Francesco Camarda, svolta sul futuro del giovane talento rossonero: scelta obbligata per il 2026. Decisione del nuovo ds

Nemmeno in questa stagione ha saputo dimostrare tutto il suo valore. Solamente 13 apparizioni, in prima squadra, per Francesco Camarda. Un minutaggio bassissimo e nessuna rete all’attivo per il nativo di Milano.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Per il momento è la punta di riferimento, in tutti i sensi, del “Milan Futuro” allenato da Massimo Oddo. Anche se, la prossima stagione, potrebbe seriamente non vestire più la casacca rossonera.

Segno del fatto che “rischia” di essere uno dei protagonisti importanti della prossima sessione estiva del calciomercato. D’altronde le richieste per il giovane attaccante di certo non mancano e non mancheranno.

Una cessione è prevista, ma solamente in prestito visto che il club di via Aldo Rossi crede fortemente nelle qualità del calciatore. Una decisione, questa, che potrebbe seriamente prendere il nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Milan, che fine farà Camarda? Tutte le soluzioni possibili

Le richieste per l’attaccante non mancano: sia dall’Italia ma anche dall’estero. Ovviamente il desiderio del ragazzo è solamente uno: giocare con più continuità. Solamente in prestito però, altre soluzioni (tipo a titolo definitivo) non sono assolutamente previste. Nell’ultima sessione invernale il Monza c’è stato quasi vicino ad assicurarsi il prestito temporaneo. Galliani aveva ricevuto anche l’ok sia del calciatore che della dirigenza, fino a quando Ibrahimovic non ha cambiato idea ed ha fatto saltare tutto.

Attualmente sta dando una grande mano, in Serie C, alla seconda squadra rossonera. Non è un mistero, infatti, che quando è stato riprestato nuovamente a mister Oddo il team ha collezionato una serie di vittorie importanti. Il mercato, però, potrebbe seriamente stravolgere il suo futuro. Un futuro che potrebbe essere sì lontano da Milano, ma sempre in Serie A.

Camarda, tutte le possibili soluzioni: il giovane ad un passo dall’addio, ma in prestito

Il Monza ci crede e spera ancora nel suo arrivo, ma il fatto che i biancorossi siano ad un passo dalla retrocessione in Serie B potrebbe far vacillare non poco il calciatore.

Non è da scartare, invece, l’ipotesi che potrebbe portarlo all’Empoli. Non è un mistero che la squadra toscana potrebbe essere quella giusta per lui, soprattutto per un calciatore che vuole crescere e diventare protagonista. Non è da escludere che, al termine di questa stagione, il calciatore avrà un lungo colloquio con Ibrahimovic dove faranno il punto della situazione.