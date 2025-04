Ho scelto l’Arabia Saudita: ultime “sgasate” in serie A, il portoghese dirà addio a Milanello

La decisione è stata oramai presa, il talento portoghese lascerà il Milan a fine stagione: volerà in Arabia Saudita

L’ambiente Milan è oramai distrutto. E’ chiaro che nello spogliatoio dei rossoneri non ci sia più quell’armonia e quello spirito che eran presenti fino ad un paio di anni fa, sintomo che oramai qualcosa si è rotto e sembra irreparabile.

E’ una situazione così delicata, che i calciatori stessi ne stanno risentendo. E’ evidente che il loro rendimento sia influenzato anche da ciò che accade extra campo, motivo per cui al termine della stagione qualcuno inevitabilmente lascerà Milanello.

Non sono supposizioni come spesso accade, ma pura realtà dei fatti. D’altronde i risultati parlano chiaro, siamo di fronte ad una stagione al limite del disastroso, che ha vista mancare tutti gli obiettivi prefissati, sia economici che sportivi.

I rossoneri difatti sono noni in classifica. Una posizione del tutto inusuale dato che dopo aver investito circa 100 milioni di euro nel calciomercato estivo avrebbero dovuto quantomeno lottare per la top 4. A questo si aggiunge la figuraccia rimediata in Champions League, che li ha visti uscire con il Feyenoord ai playoff.

Urgono cambiamenti

La vittoria della Supercoppa Italiana ed ipoteticamente della Coppa Italia non bastano dunque a salvare un’annata fallimentare. Come ribadito dai piani alti urge rifondare, ragion per cui il club è alla ricerca di un nuovo DS e di un nuovo mister che possa ridisegnare il nuovo Diavolo.

In base alla scelta del primo, con Igli Tare, ex Lazio, in pole, verrà scelto il nuovo tecnico. Una volta fatto ciò si passerà alla rosa, che sicuramente non sarà la stessa di questa stagione soprattutto dopo la notizia uscita che vede la stella portoghese del club in uscita.

Ai saluti

Oramai non c’è più nulla da chiedergli, sembra che più di questo non riesca a dimostrare con la maglia rossonera. E’ chiaro che il classe 1999 lascerà il Milan in estate, firmando con molte probabilità per l‘Arabia Saudita, dov’è già pronto per lui un contratto faranoico.

Il tempo di Joao Felix in rossonero si può dunque considerare terminato. Dopo un ottimo inizio, con uno strabiliante cucchiaio che ha messa un punto nel match di Coppa Italia contro la Roma, le sue prestazioni sono state sempre più deludenti a tal punto da convincere il club a rispedirlo al Chelsea. A loro volta i Blues non sono intenzionati a tenerlo ed hanno comunicato già la loro scelta al suo procuratore, Jorge Mendes, che sta finalizzando i dettagli per portarlo definitivamente in Medio Oriente. L’ingresso contro i giallorossi aveva fatto sperare ai tifosi di poter rivedere il vero ‘Zio João’ ma non si è trattato altro che dell’ennesima occasione fallita di quello che è uno dei migliori talenti in circolazione.