“Dimissioni oggi stesso”: Ibra e Cardinale lasciano la sede del Milan | Si cambia tutto

L’ennesima sconfitta ha convinto i vertici del Milan a rassegnare le dimissioni, pronto un Milan completamente nuovo per tornare grandi

Contro l’Atalanta il Milan ha subito una sconfitta che vale una stagione, con l’addio quasi definitivo al treno per l’Europa per la prossima stagione, a meno di un exploit in Coppa Italia. I rossoneri, per salvare la faccia e un’annata disastrosa, sono costretti a battere i cugini dell’Inter nella stracittadina di mercoledì, che vale l’accesso alla finale della competizione che, se vinta, consentirebbe di partecipare all’Europa League.

Un’altra prestazione negativa nel weekend ha suscitato l’indignazione della calorosa tifoseria del Diavolo che è costretta a registrare il punto più basso degli ultimi anni, con un ciclo che non è partito con il piede giusto, post Pioli.

Il cambio di panchina, con Conceicao che ha preso il posto di Fonseca, non ha sortito l’effetto sperato e la discontinuità di risultati è stata la conseguenza di una tenuta fragile del reparto offensivo e di alcuni preoccupanti blackout che hanno visto perdere per strada molti punti.

E così non resta che guardare al futuro con la prospettiva di un cambiamento radicale, affidandosi a profili che siano prima di tutto motivati e che sentano il peso di vestire una maglia così prestigiosa.

Una stagione indegna quella del Milan, la protesta dei tifosi

La prossima campagna acquisti potrebbe vedere la partenza di alcuni top player, anche se molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e direttore sportivo, due figure cardine del nuovo progetto rossonero, e che i vertici non possono permettersi di sbagliare.

Intanto, una parte cospicua della tifoseria chiede a gran voce le dimissioni in tronco di tutto l’organigramma societario, colpevole di avere provocato un disastro che ha pochi precedenti nella storia del club.

Non ha dimostrato le proprie capacità, ora non deve più fallire

Il giornalista e tifoso Francesco Letizia si è così espresso a Sportitalia riguardo all’amministratore delegato: “Di base ho una stima di Furlani come dirigente finanziario; uno che si laurea ad Harvard, uno come il portfolio manager per Apollo e per Elliott, deve essere uno con un cervello importante”.

L’appello lanciato in diretta: “Poi c’è il mondo del calcio, in cui oggettivamente è un pesce fuor d’acqua, stiamo affondando tutti per colpa di Furlani, di Ibrahimovic e di Cardinale. Io chiedo a Furlani di dimostrare coi fatti di aver capito di aver sbagliato e di dimostrare con i fatti di voler costruire un Milan vincente“.