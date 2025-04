Diletta Leotta, che batosta: “Quello è mio marito” | La moglie li becca in diretta tv

Diletta Leotta coinvolta in uno scandalo: la moglie li ha scoperti in diretta televisiva, tutta Italia li ha visti

Diletta Leotta è il volto principale di Dazn Italia. E’ approdata nell’azienda nel 2018 con il programma ‘Diletta goal’, per poi passare alle stories, frutto delle interviste ai giocatori più celebri, agli spin off e alla conduzione dei principali big match di Serie A.

Si è sempre dimostrata professionale e preparatissima, con una dedizione fuori dall’ordinario. Lo si può confermare da ciò che posta sui suoi profili social, specialmente su Instagram, dove mostra quanto e cosa studia prima di una gara e la sua estrema attenzione per i dettagli.

Questa volta però è finita sui primi titoli dei media non per la sua bravura ed il suo impegno ma per un possibile scandalo di coppia. Lei è attualmente sposata con il portiere dello Schalke 04, Loris Karius, con cui ha avuto anche una bambina, ma è stata però pizzicata in diretta televisiva.

Ha sempre avuto look sgargianti, che l’hanno sempre contraddista, ma questa volta pare proprio che abbia esagerato. Tant’è che la moglie del suo collega si è lamentata pesantemente durante un’intervista: “Lei gli metteva il c..o in faccia”.

Screzi d’amore

Ha raccontato il tutto da ospite di Alessia Marcuzzi al programma “Obbligo o verità“, trasmesso su Rai 2. Ha spiegato che ogni settimana andava su tutte le furie per ciò che accadeva, discutendo continuamente con il marito che non sembrava tirarsi indietro.

Una disputa ovviamente ironica quella iniziata da Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti, che si è dichiarata gelosissima di suo marito: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Io non ho le sue forme purtroppo”.

“Quello è mio marito”

Inizialmente il nome della Leotta non era stato menzionato ma era facile capire che si trattasse di lei. Successivamente, la Signora Abbagnato lo ha confermato in un’altra occasione, nello specifico quando è stata ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio weekend’: “Si, quella donna era Diletta Leotta. Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: «piacere sono sua moglie»”.

Ha poi continuando dicendo: “Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web a farmi diventare matta. Rispetto mio marito, non ho mai pensato di spiare le sue conversazioni. Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti, ma stiamo insieme cosi bene anche perché io sono attentissima a ogni cosa che possa alterare la nostra intesa”. Ci ha tenuto però a ribadire che tra i due non c’è mai stato nulla e che si è sempre trattato solo di lavoro: “Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta”.