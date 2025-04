Addio per sempre alla Redbull: l’annuncio di Verstappen sconvolge la F1 | “L’ho deciso io”

Verstappen ha lasciato i tifosi sotto shock con la sua dichiarazione: svelato il suo futuro da pilota di Formula 1

Questo campionato di Formula 1 è uno dei migliori degli ultimi anni. Mentre prima c’era un’unica Scuderia ed un unico pilota dominante, in questa stagione si è invece creato un incredibile equilibrio che lo rende inevitabilmente spettacolare.

Attualmente al comando della classifica ci sono i piloti della McLaren, grandissima sorpresa di quest’anno. Solamente terzo il Campione in Carica, Max Verstappen, sintomo che nell’ambiente della RedBull c’è tantissima tensione da smaltire.

Uno degli ultimi episodi risale proprio a settimana scorsa, al Gran Premio del Bahrain. Ted Kravitz, inviato di Sky Sports UK, ha difatti raccontato che nel box del team c’è stato un accesissimo diverbio a causa dei due pit stop disastrosi affrontati durante la gara.

D’altronde i numeri parlano da sè. Quando l’olandese sosta fuori dai box, i meccanici impiegano troppo tempo prima di lasciarlo ripartire, motivo per cui Verstappen ha sbottato: “quando la macchina non è al top, bisogna esserlo quantomeno nei pit stop”.

Nuova prova

Adesso li attende il GP di Arabia Saudita. Sarà un test importante quello che sarà effettuato in Medio Oriente, con il Toro Rosso chiamato a ridurre il gap con i rivali della McLaren, ad oggi la Scuderia più preparata a vincere da qui al termine dell’annata.

Si prospetta dunque l’ennesimo duello tra Lando Norris ed Oscar Piastri. LA Macca ha dimostrato di aver messo in pista la miglior monoposto e quella che maggiormente si adatta a tutti i tipi di tracciato: adessò starà alla RedBull capire quale strategia utilizzare.

Tifosi preoccupati

Oltre ad esser preoccupati per il rendimento avuto sino ad ora, i tifosi sono ancora più agitati per il loro pilota di punta. Dato i recenti screzi ed il palese downgrade avuto, temono che Max Verstappen possa lasciare la Scuderia una volta conclusi tutti i GP. Ad alimentare la preoccupazione sono le tante polemiche nate nel post Sakhir, che non hanno fatto altro che far circolare voci su un possibile addio dell’olandese prima della naturale scadenza del contratto fissata al 2028.

Il 4 volte Campione del Mondo ha però rasserenato gli animi, zittendo ogni tipo di critica e supposizione sul suo futuro: “Sicuramente il Bahrain non è stato un gran weekend per noi, eravamo tutti piuttosto delusi per questo, però continuiamo a cercare di migliorare la macchina, portando le nuove idee da provare sulla vettura. La competizione è dura, ma è così che io affronto le mie settimane, cercando di migliorare la situazione”. Se l’è poi presa con il giornalista che gli chiedeva dell’interesse di Mercedes e Aston Martin: “Non sto pensando di lasciare la Red Bull: tu concentrati sul commento, io mi concentro sulla guida, non ci sarà bisogno di pensare ad altri scenari“.