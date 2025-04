La Nazionale è in lutto: morto l’attaccante a 28 anni | E’ dramma, caduto dal balcone di casa

Lutto nel mondo del calcio, il bomber ci ha lasciati giovanissimo: è precepitato dal balcone dell’abitazione, la caduta è stata fatale

E’ arrivata una di quelle notizie che nessuna persona vorrebbe mai sentire. Un annuncio struggente, terribile, che racconta di come il bomber della Nazionale abbia perso la vita a soli 28 anni, lasciando il suo paese totalmente sotto shock.

Era l’idolo della sua Nazione, amatissimo dai suoi tifosi. Era nel clou della sua carriera, che l’ha visto vestire molteplici maglie e giocare in più continenti, lasciando la sua impronta in ogni Stadio in cui è sceso in campo a fare ciò che più amava: giocare a calcio.

Il comunicato è arrivato tempestivamente. Ha fatto nell’immediato il giro di tutti i social network ed è stato riportato dai media e dalle testate giornalistiche di tutti i paesi in cui ha militato. Una perdita enorme, che ancora tutti fanno fatica a metabolizzare.

Anche la Federazione si è impegnata nel far circolare l’informazione. Ha spiegata come l’atleta abbia perso la vita non per una malattia ma per una vera e propria fatalità, ovvero cadendo dall’undicesimo piano della sua abitazione.

Notizia terribile

L’ha reso noto sul suo sito ufficiale: “Ventotto anni, ci lascerà con la memoria del grande attaccante che ha lasciato la sua impronta nella Coppa d’Africa in Camerun. Fegafoot e l’intera famiglia calcistica gabonese offre sincere condoglianze”. Nel 2022 il Gabon era stato eliminato agli ottavi dalla Burkina Faso”.

Il calciatore in questione è Aaron Boupendza. Il gabonese ha giocato per tantissime società, tra cui il Mounana, il Bordeaux, il Pau, il Gazèlec Ajaccio, il Tours, il Fereinse, l’Hatayspor, l’Al-Arabi, l’Al-Shabab, l’Fc Cincinnati, il Rapid Bucarest ed infine lo Zheijang Zhie.

Lutto per il calcio africano

Anche il Presidente dello Stato dell’Africa Centrale, Brice Oligui Nguema, ci ha tenuto nel prendere parte al lutto: “È con immensa tristezza che ho saputo della tragica morte di Aaron Boupendza, un centravanti che ha portato onore al nostro calcio”.

Gabon 24, il principale canale di informazione del paese, ha spiegato che c’è un’inchiesta aperta volta a stabilire cos’è successo realmente quel giorno. Gli investigatori al momento sono fermi su 3 ipotesi: la prima è che si tratti di suicidio, la seconda che sia caduto accidentalmente e la terza che il fratello l’abbia spinto di proposito in seguito ad una lite avuta nell’appartamento pochi minuti prima. Si attendono nuovi risvolti sul caso, con la speranza che si sappia quanto prima la realtà dei fatti.