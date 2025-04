Riparti dai Dilettanti: il club giallorosso è soffocato dai debiti | Colletta direttamente dei cittadini

I cittadini hanno organizzato una raccolta fondi per salvare il club giallorosso: troppi debiti da saldare, rischiano il fallimento

Sembrerà assurdo, ma è tutto vero. La notizia che coinvolge il club giallorosso ed ha fatta il giro del mondo ha totalmente scosso la tifoseria: la società sta soffocando a causa dei debiti ed è in una situazione economica disastrosa.

Non credevano che le circostanze fossero così gravi ma sono vicinissimi al fallimento, che in caso di rifondazione li costringerebbe a ripartire dai dilettanti. Un annuncio scioccante, che nel giro di pochissime ore è stato pubblicato su ogni social network e dai media più importanti della Nazione.

Addirittura si vocifera che la tifoseria stia facendo di tutto per salvare la propria squadra del cuore. Si è organizzata per fondare una raccolta fondi online che permetta a chiunque voglia di effettuare una donazione volta a pagare il passivo restante.

Hanno ottenuto una proroga di circa una settimana per raccogliere il necessario ma sembra che non sia abbastanza. Attualmente sono al 50% della quota totale, manca ancora molto per raggiungere la salvezza definitiva e far sì che non retrocedano ma rischiano di non farcela.

Tentativo di salvezza

Il club in questione è il Messina che attualmente milita in Serie C, terza serie italiana per importanza. Il club siciliano si trova in una situazione finanziara molto precaria, che sta inevitabilmente condizionando il loro rendimento nelle partite di campionato.

Difatti, analizzando la classifica, occupano momentaneamente la 18esima posizione. I Biancoscudati, così soprannominati, hanno collezionato solamente 19 punti in 32 partite disputate, con solamente 4 vittorie ottenute, un numero elevatissimo di pareggi, ben 11, e 17 sconfitte.

Non ci sono soldi

L’operazione di salvataggio del club ha momentaneamente fallito. Il tentativo estremo di far sopravvivere l’ACR Messina non è andato a buon fine, come certificato dal Notaio Bernardo Maiorana. Il suddetto ha confermato la dolorissima notizia, creando un clima di dispiacere e amarezza attorno ad una delle tifoserie più passionali del Sud Italia. Il tempo dato a disposizione per raggruppare le risorse mancanti non è bastato. Secondo quanto riferito dai locali. Sono stati raccolti 163.000 euro, una cifra che, seppur significativa, resta decisamente lontana dai 312.000 euro necessari per far sopravvivere i giallorossi. Mancano dunque 149.000 euro, una somma che si è rivelata troppo onerosa nonostante la città sia composta da 220.000 abitanti.

E’ già stato comunicato che le offerte verranno restituite ai mittenti, segnando la fine di un club che sarebbe potuto esser salvato se solo gli organi competenti si fossero mossi prima. Le ultime partite stagionali diventando dunque insignificanti: il futuro è tutt’altro che roseo e si prospetta la quarta ripartenza dai dilettanti in poco più di 30 anni.