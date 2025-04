Inter e Juventus, arriva la svolta: gratis in tv nel 2025 | Addio abbonamenti, tutto in chiaro

Le partite di Inter e Juventus saranno visibili gratis in Tv, i tifosi esultano e possono stracciare l’attuale abbonamento che hanno sottoscritto

L’Inter e la Juventus sono chiamati a un intenso finale di stagione, ancora tutto da scrivere. I nerazzurri hanno centrato la qualificazione in semifinale di Champions League dopo avere eliminato i tedeschi del Bayern Monaco e sono attesi alla doppia sfida che li vedrà di fronte al Barcellona.

La squadra di Inzaghi è in corsa ancora sia per la conquista della Coppa Italia che per la vittoria del campionato, con il primo posto da conservare dal tentativo di sorpasso del Napoli di Antonio Conte, che non ha intenzione di arrendersi e si augura di potere approfittare dei tanti impegni che attendono i rivali.

Un testa a testa che potrebbe protrarsi sino all’ultima giornata, grazie al rendimento costante delle due squadre e alla tenacia dei due allenatori.

I bianconeri hanno cambiato da poco allenatore e Igor Tudor ha riportato al quarto posto la Juventus, obiettivo minimo da non fallire per potere qualificarsi alla prossima Champions League e potere disporre degli introiti relativi a tale traguardo.

I tifosi delle due squadre più titolate d’Italia possono festeggiare, ecco perché

Ulteriori incassi sono previsti per la società piemontese grazie alla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club, con la Vecchia Signora che rappresenterà l’Italia in compagnia proprio dell’Inter.

Un torneo che si disputerà dal 14 giugno e fino al 13 luglio si giocherà negli Stati Uniti d’America. I tifosi possono esultare perché potranno assistere ai match delle due compagini italiane gratuitamente sia su Dazn, che trasmetterà tutte e 63 le partite della competizione, sia su Mediaset che potrà trasmettere una gara al giorno.

Come vedere gratis le partite di Juventus e Inter

Per vedere il Mondiale per Club su Dazn in modalità free, basterà registrarsi sulla piattaforma streaming e accedere a tutti gli incontri, dalla fase a gironi alla finalissima che si terrà al MetLife Stadium di New York.

Le partite si giocheranno alle ore 18, 21 e in orario notturno. Mediaset trasmetterà le gare della Juventus contro l’Al Ain, il Wiyad e il Manchester City, mentre quelle dell’Inter saranno contro l’Urawa e il River Plate. Il calcio non andrà, quindi, in vacanza a fine maggio, ma una nuova competizione è pronta a tenere incollati al televisore milioni di appassionati.