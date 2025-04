Clamoroso Mondiale per Club: “tutto annullato” | Arriva l’annuncio UFFICIALE del Presidente

Il Mondiale per Club è annullato, arriva la sorprendente notizia a meno di due mesi dalla partita d’esordio, il nuovo torneo è un flop

Mentre i campionati nazionali e le competizioni europee stanno per volgere al termine, sale l’attesa in vista della prima edizione del Mondiale per Club, nuovo torneo organizzato dalla Fifa, in programma da giugno negli Stati Uniti, con le partite che saranno visibili gratis su Dazn e in parte su Mediaset, sempre in chiaro.

Per l’Italia prenderanno parte l’Inter e la Juventus che potranno beneficiare di una finestra di mercato a loro riservata nei primi dieci giorni di giugno per potere aggiungere dei tasselli al proprio organico in vista della partenza per l’America.

Un torneo che porterà introiti preziosi nelle casse delle due società che potranno poi investirle nelle operazioni in entrata della campagna acquisti estiva oppure utilizzarli per sistemare il proprio bilancio.

Un impegno in più che arriva al termine di una stagione faticosa, soprattutto per la squadra di Inzaghi che ha giocato quasi sempre due partite a settimana.

L’attesa per la prima edizione è subito spenta, il Mondiale per Club è già un flop

Entrambe le compagini vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonista, certe di potere competere, insieme agli altri club europei, e di potere battere le rivali provenienti dagli altri Continenti.

Tra queste doveva esserci anche il Club Leon ma i messicani sono stati esclusi. A renderlo noto è stata la Federcalcio mondiale in un comunicato, con il club che aveva lo stesso proprietario del Pachuca, altra società qualificata per la competizione.

A nulla è servita la difesa, non potrà partecipare al Mondiale

Il tentativo di vendita non è andato a buon fine. Il Leon aveva ingaggiato il talento colombiano James Rodriguez, ex Real Madrid, con la speranza di potere dare filo da torcere alle avversarie nel girone eliminatorio che sarebbero state il Chelsea, il Flamengo e i tunisini dell’Esperance Sportive.

Presto sarà comunicata la squadra che prenderà il posto dei messicani in una competizione che parte già con un problema non di poco conto: “Dopo aver valutato tutte le prove in archivio, il presidente della Commissione d’appello della Fifa ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non hanno soddisfatto i criteri sulla proprietà di più club, il Club León sarà rimosso dalla competizione“.