“Non mi hanno chiamato”: nuovo allenatore Milan, arriva la smentita ufficiale, addio al “Piano A”

Nuovo allenatore Milan, arriva la rivelazione del tecnico: “Non mi hanno chiamato”. La smentita, adesso, è ufficiale

A meno di clamorosi colpi di scena, dell’ultimo minuto, Sergio Conceicao non dovrebbe essere confermato alla guida del Milan. Il nuovo tecnico, molto probabilmente, lo sceglierà il direttore sportivo.

Peccato, però, che anche questo ruolo dirigenziale debba essere ancora ufficializzato. Dopo il mancato arrivo da parte di Fabio Paratici, oramai l’unica pista che rimane porta al nome di Igli Tare.

A prescindere da chi verrà nominato nuovo ds, però, il compito più importante sarà quello di scegliere il nuovo tecnico per la prossima stagione. Intanto, però, arriva il primo nome da depennare nella lista.

Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso “candidato” che, nel corso della conferenza stampa, ha rivelato di non essere stato contattato dal club di via Aldo Rossi.

Nuovo allenatore Milan, il mister si cancella dalla lista: “Non mi hanno contattato”

A poche ore dalla sfida tra il suo Como ed il Lecce, è intervenuto in conferenza stampa Cesc Fabregas. Il mister dei lanari sta disputando un’ottima stagione. La prima in Serie A per lui. L’obiettivo è stato quasi raggiunto: quello di conquistare la salvezza. Molto probabilmente, però, gli obiettivi del club lombardo potrebbero essere diversi eccome.

Il suo profilo, inoltre, è finito nella lista dei desideri di alcuni club italiani che cambieranno allenatori. Tra questi la Roma ed, appunto, il Milan. La domanda di un giornalista, in merito al suo futuro, non si è fatta attendere. Così come la risposta che ha spiazzato tutti: “Milan o Roma? Non mi hanno chiamato. Sono concentrato solo sul Como. Vi assicuro che non mi è arrivata nessuna chiamata diretta“.

Milan, si cerca un post-Conceicao: i possibili candidati

Con Cesc Fabregas che, in questo modo, ha deciso di “auto-escludersi” dalla lista dei candidati come prossimo allenatore del Milan, la lista si riduce sempre di più. Secondo quanto annunciato dalla “Gazzetta dello Sport” gli allenatori che piacciono alla dirigenza rossonera portano a quelli di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Il primo sta disputando una buona stagione (la prima) alla guida del Bologna. Per il livornese, invece, si tratta di un possibile e clamoroso ritorno dopo oltre 10 anni dall’ultima volta. Anche se, allo stesso tempo, non sono assolutamente da escludere ulteriori colpi di scena e, di conseguenza, nuovi nomi che possano fare al caso del club.